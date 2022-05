Jak zwrócili uwagę analitycy PIE, "podwyżki stóp spowodują spadek liczby sprzedawanych kredytów gotówkowych". Według nich prawdopodobnie wzrośnie jednak średnia wysokość pojedynczej pożyczki.

Reklama

"Obniżenie zdolności kredytowej mniej zamożnych gospodarstw będzie prowadzić do wzrostu sprzedaży pożyczek poza dobrze regulowanym sektorem bankowym" - ocenili eksperci w środowym "Miesięczniku Makroekonomicznym PIE". Zwrócono uwagę, że w 2021 r. wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosła 205 mld zł - co oznacza wzrost o 0,4 proc. względem 2019 r.

Reklama

To efekt niewielkiego wzrostu wartości zakupów na raty oraz kredytów gotówkowych - wskazali eksperci PIE, powołując się na dane Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dodali, że miesięczna sprzedaż tego typu produktów to odpowiednio 1,2 mld zł oraz 4,8 mld zł, co jest podobnym wynikiem do ubiegłorocznego

Cytowana przez PIE ankieta NBP prowadzona wśród banków wskazuje, że popyt na kredyty konsumpcyjne powinien zacząć rosnąć. "Poprawę widzimy zarówno w prognozowanej wielkości sprzedaży, jak i ocenie bieżącej" - zauważyli analitycy PIE. Dodali, że banki komercyjne wskazują podwyżki stóp jako czynnik zaostrzający dostępność kredytów. Równolegle raportują rosnący popyt oraz działania konkurencji jako czynniki sprzyjające udzielaniu wysokich pożyczek.

"Taka sytuacja prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących kwartałach – głównym ryzykiem jest wzrost marż" - wskazał PIE.

Według BIK sprzedaż firm pożyczkowych zwiększyła się w marcu o 44 proc. Dwucyfrowa dynamika wzrostu utrzymuje się od początku pandemii, a trend jest stabilny" - zauważono. Dodano, że gospodarstwa domowe najczęściej zaciągają małe kredyty do 1 tys. zł (47 proc. łącznej liczby wniosków). Dalsze 43 proc. wniosków to pożyczki na mniej niż 5 tys. zł, a 10 proc. przekracza tę wartość. "Niemniej jednak we wspomnianych grupach najszybciej rośnie wartość sprzedaży dużych pożyczek" - stwierdzono.

Na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Była to siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

W czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco