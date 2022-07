Piątek jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o wprowadzone ustawą wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. "Sygnały dotyczą m.in. elektronicznego składania wniosku oraz informowania przez niektóre banki o negatywnym wpływie skorzystania z wakacji kredytowych na przyszłą ocenę zdolności kredytowej konsumentów. Pojawiły się też skargi konsumentów na krótkie godziny otwarcia oddziałów" - powiedział Chróstny.

Dodał, że wszystkie skargi w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających będą przez UOKiK wnikliwie analizowane. Zaznaczył też, że każdy sygnał jest cenny i zachęcił do dalszego przesyłania ich do urzędu. "Jeśli banki nie zmienią swoich zachowań i w dalszym ciągu będą wprowadzać konsumentów w błąd, to muszą się liczyć z zarzutami naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, które możemy zacząć stawiać już w nadchodzącym tygodniu" - oświadczył.

We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że zbada jak banki informują klientów o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. W ocenie UOKiK zastrzeżenie budzi wymóg złożenia kilku wniosków, np. oddzielnie dla każdej raty lub każdego kwartału.

Pod lupą - jak podano - znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank.

Wakacje kredytowe wprowadziła ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Mogą z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy weszły w życie 29 lipca. Pierwsza rata, którą można zawiesić przypadnie w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z wakacji od kredytu na maksymalnie 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022 r., dwa wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po jednym wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie. Z wakacji można skorzystać tylko dla jednego kredytu.(PAP)