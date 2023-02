Przypomnijmy, że 2022 r. był wyjątkowy, bo przepisy zmieniały się dwa razy. Najpierw 1 stycznia u.br. w życie wszedł Polski Ład. Co prawda podwyższył on kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, ale też zlikwidował możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Częściowo miała to zrekompensować ulga dla klasy średniej, ale tak się nie stało, bo już w pierwszych dniach stycznia 2022 r. wiele osób pracujących na kilku etatach lub zleceniach dostało mniej na rękę niż przed zmianami. Przyczyną było to, że kwota wolna od podatku mogła być uwzględniona tylko u jednego pracodawcy (albo tylko przez ZUS – w przypadku emerytów). Co więcej, nie brano jej pod uwagę przy zaliczkach naliczanych od wynagrodzenia zleceniobiorców w 2022 r.