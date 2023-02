Problem dotyczy osób, którym prawo do ulgi dla seniorów nie przysługuje za cały 2022 r., a tylko za jego część, bo przez drugą część roku nie spełniali warunków zwolnienia z podatku.

Z otrzymywanej teraz w lutym informacji PIT-11 (wysyłanej przez płatnika, np. pracodawcę) seniorzy nie dowiedzą się, jaka część ich przychodów jest zwolniona z podatku, a jaka nie jest. Pracodawca wykazuje w PIT-11 wszystkie należności ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika od dnia ukończenia wieku emerytalnego. Nie rozgranicza, jaka część przychodów jest zwolniona z podatku na podstawie ulgi dla seniorów. Emeryt musi zrobić to sam.

Ministerstwo Finansów nie ma jednak obaw: Pracujący emeryci to – jak twierdzi resort – „osoby świadome, także co do przysługujących im praw podatkowych”.