Sektor bankowy w Polsce jest przygotowany nawet na negatywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

"Kwestia spodziewanego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C520/21, czyli tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W tej sprawie pojawia się ostatnio wiele wypowiedzi medialnych. I tam wybrzmiewa pytanie: czy sektor bankowy w Polsce jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE, czyli na wyrok podzielający opinię rzecznika generalnego. Odpowiem, że - uwzględniając warunki ekonomiczne ostatnich miesięcy, to, jak te warunki przekładają się na sytuację finansową banków, a także to, że banki przygotowują się do takiego scenariusza, w szczególności odpowiednio tworząc rezerwy i odpowiednio intensyfikując też - co też doceniam - operację ugodową, w mojej ocenie, odpowiedź brzmi: tak" - powiedział Jastrzębski podczas sesji otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Podkreślił, że według niego, również nadzór finansowy "dołożył do tego swoją istotną cegiełkę", wzmacniając odporność sektora finansowego - wymienił w tym kontekście stanowisko w sprawie dywidend, zwiększenie wag ryzyka, ale też "konsekwentne egzekwowanie" odpowiedzialnego podejścia do tworzenia rezerw.

"Natomiast nie zmienia to to faktu, że nadal twierdzę, iż transfer tej kwoty, powiedzmy, 100 mld zł, która może być kosztem kredytów frankowych dla sektora bankowego z kapitałów banków do stosunkowo wąskiej grupy społecznej, jest nieuzasadniony. Abstrahuję tu już nawet od szkodliwych konsekwencji z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, ale przede wszystkim ta kwota mogłaby zostać lepiej spożytkowana w kontekście np. finansowania transformacji energetycznej czy finansowania niezbędnych dla naszego bezpieczeństwa nakładów zbrojeniowych. Sektor bankowy w oczywisty sposób jest partnerem do finansowania tego typu przedsięwzięć, a ten odpływ kapitału powoduje, że możliwość takiej współpracy będzie ograniczona" - podkreślił szef Komisji.

Wyrok będzie ogłoszony 15 czerwca

Trybunał podał na początku maja, że wyrok w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF zostanie ogłoszony 15 czerwca ok. godz. 9.30.

W lutym br. opinię w tej sprawie przedstawił rzecznik generalny Trybunału Anthony Michael Collins. Według zaproponowanego przez niego rozstrzygnięcia po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa. Opinia rzecznika nie ma charakteru wiążącego dla TSUE.

