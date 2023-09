Zachowanie bitcoina jest tożsame w tym momencie z zachowaniem XRP, gdzie Ripple również wygrało potyczkę w sądzie, a cena kryptowaluty po początkowym wzroście wróciła tam, skąd impuls się zaczął.

Ostatni tydzień sierpnia przyniósł duża wahanie w cenie bitcoina, które zakończyły się w miejscu, w którym się zaczęły, czyli w rejonie 26000 USD.

Reklama

Rollercoaster w cenie bitcoina

Cena BTC gwałtownie wzrosła, a następnie równie szybko spadła w ciągu ostatnich trzech dni w związku z dwoma niedawnymi wydarzeniami wpływającymi na oczekujące aplikacje o spot Bitcoin ETF.

Reklama

W ciągu zaledwie jednego dnia Bitcoin stracił niemal wszystkie zyski, jakie odnotował po zwycięstwie Grayscale Investment w sądzie przeciwko regulatorowi papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych SEC.

Wzloty i upadki bitcoina

29 sierpnia Bitcoin wzniósł się na dwutygodniowe maksimum po tym, jak sędzia uznał, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd była "arbitralna i kapryśna", gdy odrzuciła wniosek Grayscale o spot Bitcoin ETF.

Jednak decyzja SEC z 31 sierpnia o opóźnieniu siedmiu oczekujących aplikacji o spot Bitcoin ETF spowodowała spadek ceny bitcoina, który spadł niemal o 5% w ciągu 24 godzin, ponownie znajdują się w miejscu sprzed ogłoszenia zwycięstwa Grayscale, czyli przy poziomie 26000 USD.

ETF na bitcoina jeszcze nie teraz

Aplikacje o spot Bitcoin ETF od BlackRock, WisdomTree, VanEck, Bitwise, Valkyrie i Fidelity, a także wspólny wniosek funduszu Invesco i Galaxy, zostały wszystkie odłożone przez SEC, do kolejnej decyzji. Innymi słowy, SEC ma terminy, których musi się trzymać, i gdy przychodzi czas może wniosek odrzucić, odłożyć do późniejszego rozpatrzenia lub zatwierdzić. Komisja odnośnie do spot bitcoin ETF wybrała opcję podjęcia ostatecznej decyzji w późniejszym terminie, być może już tej jesieni.

Kiedy kolejne terminy na rozpatrzenie wniosków o spot bitcoin ETF?

Spadek cen miał miejsce pomimo tego, że niektórzy eksperci, w tym analitycy ETF z Bloomberga, Eric Balchunas i James Seyffart, spodziewali się takich opóźnień.

Najbliższe terminy decyzji w sprawie aplikacji ETF przypadają między 16 a 19 października, choć SEC może zdecydować się na kolejne opóźnienie decyzji aż do około połowy marca przyszłego roku, kiedy to będzie zmuszona do podjęcia ostatecznej decyzji.

Analitycy Bloomberga zakładają, że prawdopodobieństwo zatwierdzenia spot Bitcoin ETF przez SEC w tym roku wynosi 75%, co stanowi wzrost w porównaniu do wcześniejszej prognozy wynoszącej 65%.

Wzrost prawdopodobieństwa Balchunas wiąże z wygraną Grayscale w sądzie, twierdząc, że jednomyślne odrzucenie argumentów SEC przez sędziego oznacza, że Komisja "będzie miała trudności z uzasadnieniem kolejnych odrzuceń w obliczu zbliżających się terminów decyzji."

Co może mówić wykres bitcoina?

Z perspektywy wykresu cena ponownie wróciła do potencjalnej strefy wsparcia, która rozciągać się może między poziomami 24800-26300 USD. Kolejna strefa wsparcia może znajdować się dopiero przy poziomie 20400-19600 USD. Tymczasem najbliższy opór może znajdować się w rejonie 29600-30200 USD, a dalej przy 31500 USD.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska