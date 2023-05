Największa waluta cyfrowa wzrosła w czwartek aż o 2,9 proc. i od godziny 7:00 w Nowym Jorku kosztowała 29 241 dolarów. Mniejsze tokeny, w tym ether, cardano i solana, również odnotowały zyski. W ciągu ostatnich trzech tygodni bitcoin przekraczał poziom 30 000 dolarów po czym spadał poniżej tej granicy. Zwolennicy kryptowalut twierdzą, że podkopywanie zaufania do walut fiducjarnych wzmacnia argumenty przemawiające za bitcoinem.

Problemy na rynku pożyczkowym

Amerykańskie banki regionalne pogrążyły się w chaosie po tym, jak rosnące stopy procentowe obniżyły wartość obligacji, które regionalni kredytodawcy kupowali, gdy stopy procentowe były niskie, a gwałtowny wzrost liczby wypłat klientów zmusił niektórych z nich do sprzedaży tych aktywów ze stratą. Ostatecznie doprowadziło do upadku trzech banków w Kalifornii i jednego w Nowym Jorku i znacząco ograniczyło zaufanie do tego sektora. Ostatnio inwestorzy przyglądają się PacWest Bancorp z Beverly Hills w Kalifornii, który od początku marca stracił około 85 proc. swojej wartości.

Korelacja Bitcoina z akcjami spada, gdy token osiąga blisko 50-dniową średnią

Granie pod decyzje Rezerwy Federalnej

W bieżącym roku inwestorzy stawiali również na obniżki stóp procentowych Fed po tym, jak przewodniczący Jerome Powell zasugerował, że ostatnia podwyżka banku centralnego może być ostatnią. Zaostrzone warunki kredytowe i zagrożenia, takie jak borykający się z problemami sektor nieruchomości komercyjnych, podsycają niepokój związany z przyszłymi potencjalnymi zawirowaniami gospodarczymi.

„Spodziewamy się znacznie większej zmienności w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza jeśli wystąpią dalsze wstrząsy wtórne w amerykańskiej bankowości regionalnej lub obawy dotyczące stanu kredytów na nieruchomości komercyjne” – powiedział Tommy Honan, szef analizy rynku na kryptogiełdzie Swyftx.

Czy to początek hossy na bitcoinach?

Bitcoin w 2023 roku częściowo odrobił zeszłoroczne straty jakie wywołał między innymi upadek giełdy FTX, który spowodował zaostrzenie regulacji w USA. Ale nawet po przebiciu poziomu 30 000 dolarów bitcoin nadal nie osiągnie nawet połowy swojej rekordowej wartości prawie 69 000 dolarów z listopada 2021 roku.