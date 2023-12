Reklama

Podsumowanie 2023 i prognozy na 2024 rok

Rok 2023 był dla bitcoina okresem optymizmu. W ciągu roku cena BTC wzrosła o ponad 120 proc., a eksperci przewidują, że tendencja wzrostowa będzie kontynuowana w 2024 roku. Coraz częściej spekuluje się, że po wielomiesięcznym okresie hossy na rynku krypto, nowy rok przyniesie dalsze wzrosty związane z nadchodzącą hossą.

Co wpłynie na rynek kryptowalut w 2024?

Główne czynniki, które będą mieć wpływ na rynek kryptowalut w 2024, obejmują kilka kluczowych wydarzeń. Pierwszym z nich jest nadchodzący halving bitcoina, czyli proces redukcji nagród dla górników wydobywających nowe kryptowaluty. Halving ma miejsce średnio co cztery lata, a następny szacuje się na maj 2024. To wtedy nagroda dla górników zostanie zredukowana do około 3,125 bitcoina za blok. Historia pokazuje, że to wydarzenie często skutkuje wzrostem wartości BTC, co może wpłynąć na ogólny trend rynku.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest zakończenie ważnych spraw sądowych, takich jak rozwiązanie kwestii pomiędzy giełdami kryptowalutowymi FTX i Binance a Departamentem Sprawiedliwości USA. Decyzja planowana na przyszły rok, eliminuje niepewność związaną z kwestiami prawnymi a cyfrowymi walutami. Co za tym idzie, może przynieść pewność inwestorom w kwestii zakupów aktywów opartych na technologii blockchain.

Dodatkowo potencjalne zatwierdzenie funduszy ETF dla bitcoina może przyciągnąć większych inwestorów tradycyjnych aktywów do świata kryptowalut, co z kolei może prowadzić do dalszego wzrostu.

Warto pamiętać, że mimo wszystko jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek są sami inwestorzy, którzy napędzają wzrosty przez swoje zakupy. Już teraz kapitalizacja rynkowa BTC ponownie zbiera coraz wyższą sumę.

Ethereum, Dogecoin i inne kryptowaluty

Inne znane kryptowaluty, takie jak Ethereum, Dogecoin lub Solana, również odnotowały zmiany w 2023 roku, choć ich trajektorie cenowe i rozwój technologiczny różnią się od bitcoina.

Ethereum, będąc drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, przeszło przez znaczące zmiany, przechodząc na konsensus Proof-of-Stake (PoS). Ten krok, mający na celu zwiększenie efektywności i zrównoważenia ekologicznego sieci, wpłynął na jego cenę i pozycję rynkową. W 2023 roku Ethereum wykazuje trend wzrostowy, a prognozy na koniec roku przewidują dalszy wzrost jego ceny.

Pomimo swoich indywidualnych funkcjonalności, ceny altcoinów często są powiązane z ruchami cenowymi bitcoina. Jest to pierwsza i najbardziej ugruntowana kryptowaluta, dlatego często pełni rolę wyznacznika dla ogólnego kierunku rynku kryptowalut.

Cena bitcoina na koniec 2024 roku

Eksperci z branży kryptowalut wskazują na potencjalny wzrost wartości bitcoina w 2024 roku, z prognozami sięgającymi nawet powyżej 100 000 USD.

Według analityka Geoffa Kendricka z Standard Chartered, bitcoin może osiągnąć cenę 100 000 USD do końca 2024 roku.

Adam Back, CEO Blockstream, przewiduje, że bitcoin osiągnie 100 000 USD jeszcze przed halvingiem, a następnie wzrośnie do 700 000 USD w ciągu roku lub dwóch.

Firma Bernstein, oferująca handel kryptowalutami, przewiduje, że bitcoin będzie wart 150 000 USD do stycznia 2025 roku.

Natomiast platforma finansowa Matrixport prognozuje, że bitcoin osiągnie cenę 125 000 USD do grudnia 2024 roku​​.

Pomimo pozytywnych prognoz na rok 2024, ważne jest, aby pamiętać, że rynek kryptowalut jest nadal nieprzewidywalny i zmienny. Inwestycje w kryptowaluty, w tym bitcoin, niosą ze sobą ryzyko i nie należy polegać wyłącznie na spekulacjach.

Rok 2024 dla bitcoina

Podsumowując, rok 2024 zapowiada się obiecująco dla bitcoina i innych kryptowalut. Halving, wydarzenia związane z regulacjami prawnymi kryptowalut w USA oraz rosnące zainteresowanie inwestorów tradycyjnych mogą prowadzić do dalszego wzrostu wartości BTC.