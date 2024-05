Polska waluta w poniedziałek ok. godz. 17.20 zyskała do euro 0,41 proc., które wyceniano na prawie 4,31 zł; 0,52 proc. do amerykańskiego dolara, wycenianego na prawie 4,00 zł; a do franka szwajcarskiego 0,55 proc., który kosztował 4,41 zł.

W poniedziałek przed godz. 8, złoty tracił w stosunku do głównych walut: 0,11 proc. względem euro, do 4,32 zł; w stosunku do dolara taniał o 0,07 proc., do 4,02 zł; do franka szwajcarskiego tracił 0,02 proc., do 4,43 zł.

