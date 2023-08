Kurs bitcoina w tym tygodniu ma szansę na pozytywne zamknięciem względem otwarcia, co by było pierwszym wzrostowym tygodniem dla tej kryptowaluty od końca czerwca. To wtedy, gdy cena bitcoina wzrosła z okolic 26000 do 31000 mieliśmy ostatni tydzień pozytywny dla ceny BTC. Od tamtego czasu notowania bitcoin, choć powoli, to jednak się osuwały.