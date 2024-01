W wywiadzie dla TVN24 szef resortu finansów, zapewnił że "na pewno w lutym przedstawimy całe rozwiązanie dotyczące obniżenia podatku Belki". Przypomniał, że była to jedna z obietnic składanych przez Koalicję Obywatelską przed wyborami. Zaznaczył, że nie będzie to całkowite zniesienie podatku od zysków kapitałowych (np. z lokat, obligacji, akcji), a wysokość daniny uzależniona będzie od osiągniętych zysków. Pytany, jakie będą progi, od których zależeć ma wysokość podatku, Domański, wskazał, że "przedstawi to po konsultacjach z zainteresowanymi grupami".

Podatek Belki wynoszący 19 proc. to zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych pobierany od osób fizycznych. Został on wprowadzony w 2002 roku przez Marka Belkę - ministra finansów w rządzie Leszka Millera, w celu łatania dziury budżetowej. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska