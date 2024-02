Nowa data obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych, podało Ministerstwo Finansów. 9 lutego resort ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF, zapowiedziano także.

Minister finansów Andrzej Domański, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, wiceministrowie Zbigniew Sawicki i Jarosław Neneman, dyrektor generalna Marta Niżałowska-Pactwa i eksperci Ministerstwa Finansów spotkali się z przedstawicielami organizacji, które dotąd brały udział w konsultacjach w sprawie wdrożenia KSeF. Celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz przedstawienie zasad i harmonogramu dalszych działań, podano.

"Już 9 lutego ogłosimy szczegółowy plan konsultacji na temat wdrażania w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur. Spotkania będą odbywały się w formule hybrydowej, żeby umożliwić łatwe uczestnictwo wszystkim zainteresowanym. Przy okazji dzisiejszego spotkania informacyjnego zebraliśmy wiele pytań, które nurtują przedsiębiorców. Również od 9 lutego odpowiedzi na nie będą pojawiały się sukcesywnie na stronie poświęconej KSeF. Te bardziej złożone będą przedmiotem dyskusji w czasie spotkań konsultacyjnych. […] Obowiązkowy KSeF na pewno zostanie wdrożony" - powiadał minister finansów Andrzej Domański, cytowany w komunikacie.

Równolegle z konsultacjami będą kontynuowane prace analityczne i procesy audytowe. Mają one na celu weryfikację znaczenia i skali krytycznych błędów, które były podstawą do ogłoszenia przesunięcia terminu wdrożenia KSeF (więcej pod poniższym linkiem). Ma to pozwolić na określenie nowego terminu obowiązkowego korzystania z KSeF, podkreślił resort.

"Wiemy, że ta informacja ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców. Dlatego dołożymy wszelkich starań, żeby jak najszybciej podać tę datę. Przewidujemy, że na podstawie analiz i audytów będziemy mogli to zrobić na przełomie kwietnia i maja" - zapowiedział Domański.

Przedstawiciele Ministerstwa zapowiedzieli też szeroką akcję szkoleniową, która będzie wspierana akcją informacyjną.

W połowie stycznia Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.