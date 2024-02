7 proc. ? Oprocentowanie na takim lub nieznacznie wyższym poziomie oferują w tej chwili Nest Bank i VeloBank. W obu przypadkach dotyczy ono konta oszczędnościowego i obowiązuje przez trzy miesiące. W VeloBanku planowana obecnie data zakończenia tej promocji to koniec lutego.

Reklama

8 proc.? Tak, ale tylko z funduszem

Są instytucje, które oferują nawet więcej, bo 8 proc., dotyczy to jednak lokat powiązanych z funduszami inwestycyjnymi. Deklarowane oprocentowanie dotyczy więc tylko części zdeponowanych środków.

Reklama

W Pekao i jego sześciomiesięcznego produktu - jak podaje sam bank - "co miesiąc 1/6 wartości początkowej lokaty trafia do funduszu inwestycyjnego, co obniża saldo lokaty – końcowa wartość odsetek odpowiada wartości odsetek z sześciomiesięcznej lokaty tradycyjnej o tej samej kwocie początkowej i oprocentowanie 4,64 proc. w skali roku".

W Aliorze na wysoko oprocentowane depozyt może trafić 30 proc. kwoty, jaką jest gotów zainwestować klient. Reszta idzie na produkt typowo inwestycyjny. Podobna jest konstrukcja lokaty z funduszem, oferowanej przez Bank Pocztowy, z tym że tam oprocentowanie promocyjne jest naliczane przez trzy miesiące, niższa jest minimalna kwota.

Standardem w tej chwili jest to, że promocja na nowe środki czy też dla nowych klientów - a takie produkty cechuje najwyższe oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące. Wyjątkami są obecnie tylko Raiffeisen Digital Bank, Citi Handlowy oraz Volkswagen Bank. W pierwszym z nich promocja na koncie oszczędnościowym "start" trwa przez dwa miesiące. W drugim lokata powitalna jest zakładana na sześć miesięcy. W dodatku nie jest to produkt obliczony na pozyskanie przeciętnego klienta depozytowego, ale osoby, która na dłużej otworzy rachunek w segmencie klientów zamożnych. W VW Banku stawka 6,5 proc. dotyczy depozytów o terminie od 90 dni (trzech miesięcy) do 269 dni (niemal dziewięciu miesięcy).

Średnie oprocentowanie w "akwizycyjnych” - bo ich celem jest zwykle przyciągnięcie nowych klientów - w produktach depozytowych w tej chwili nie przekracza już 6 proc. W niektórych instytucjach wynosi mniej niż 5 proc. W ogonie oferty są banki, które jeszcze kilka miesięcy temu należały do liderów, jak Credit Agricole Bank Polska czy PKO BP.

Credit Agricole informował w połowie stycznia: “Obniżamy oprocentowanie lokaty na nowe pieniądze zakładanej na 90 dni z 5 proc. do 4,75 proc. Zmienia się również data wyliczania nowych pieniędzy. Od dziś nowe pieniądze to nadwyżka pieniędzy na koncie klienta w dniu założenia lokaty ponad to, co było na koncie 14.01.2024 r.”.

Depozyty z najwyższym oprocentowaniem

/> />

Specyficzne cechy produktów poszczególnych instytucji

Alior Bank: Minimalna łączna kwota lokaty i „dodatkowego produktu inwestycyjnego” w ramach programu „lokata z funduszem” wynosi 4000 zł. W przypadku złożenia przez klienta zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, w części lub w całości, z dodatkowego produktu w trakcie trwania pierwszego okresu umownego lokaty, bank obniży jej oprocentowanie za cały okres trwania, do wysokości oprocentowania 6-mies. lokaty standardowej.

Bank BPS: lokata zawierana na dowolną liczbę dni od 32 do 91.

Bank Millennium: Oprocentowanie 6,25 proc. obowiązuje dla nowych środków do wysokości 100 tys. zł, pod warunkiem, że klient w danym miesiącu okresu promocyjnego wykona 5 transakcji kartą debetową/Blikiem. Jeżeli warunek transakcji nie zostanie spełniony, za ten miesiąc nowe środki są oprocentowane stawką 3 proc.

Bank Ochrony Środowiska: dostępne są 3 lokaty każda po 100 000 zł; lokata dostępna jest w bankowości elektronicznej BOŚBank24; produkt dostępny także dla nowych klientów"

Citibank Handlowy: Lokata dostępna do 27.02.2024 r. (lub wyczerpania puli 500 wniosków) po założeniu konta Citigold i zapewnieniu najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu jego otwarcia salda dziennego środków na poziomie co najmniej 450 tys. zł.

mBank: Oprocentowanie wynosi 4,80 proc. w skali roku (jeśli w chwili składania wniosku o ekonto oszczędnościowe klient posiada mKonto Intensive); 4,60 proc. w skali roku (jeśli w chwili składania wniosku o ekonto oszczędnościowe klient posiada inne konto niż mKonto Intensive); okres liczony w dniach: 90 dni.

Nest Bank: Stawka 7,10 proc. obowiązuje przez 90 dni od otwarcia konta, pod warunkiem aktywnego korzystania z Nest Konta: wpływy 2000 zł i min. 3 płatności (Blikiem, kartą, przelewy).

VeloBank: 7 proc. dotyczy kwot do 50 tys. zł, 6,5 proc. dla nadwyżki od 50 tys. zł do 300 tys. zł - dla nowego klienta który otworzy Elastyczne Konto Oszczędnościowe zdalnie lub 6,5 proc. do 300 tys. zł - w pozostałych przypadkach (dla nowych klientów otwierających Elastyczne Konto Oszczędnościowe w placówce oraz dla starych klientów).

Volkswagen Bank: Oprocentowanie zależne od wybranego okresu: 30-59 dni - 5 proc.; 60-89 dni - 4 proc.; 90-179 dni - 6,50 proc.; 180-269 dni - 6,50 proc.; 270-360 dni - 4 proc.