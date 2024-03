Z procentowych danych otrzymanych przez DGP z Polskiego Funduszu Rozwoju, który zarządza PPK, wynika, że w 2021 r. takich osób było 3,57 proc., w 2022 r. – 5,64 proc., a w 2023 r. już 8,98 proc. Tendencja jest wzrostowa.

– Większość naszych pracowników odkłada pieniądze na kontach PPK i traktuje je jak zabezpieczenie na emeryturę, ale jest kilka osób, które regularnie wypłacają. Zazwyczaj decydują się na to co kwartał lub co pół roku, po zgromadzeniu na koncie większej sumy – mówi Paweł Błaszkowski, specjalista ds. kadr i płac z firmy produkcyjnej w Wejherowie.