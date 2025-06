Coraz częściej do tej formy płatności wykorzystywany jest telefon, gdzie karta jest tokenizowana, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jej wykorzystania. – Coraz rzadziej nosimy dziś portfel, więc dużo łatwiej jest mieć kartę w telefonie – ale nie tylko. Można ją mieć w zegarku, albo płacić za pomocą specjalnej obrączki. To przyszłość, na którą musimy się przygotować, za chwilę kart plastikowych będziemy widzieć coraz mniej – mówi Mateusz Oleksy, p.o. dyrektora generalnego Visa w Polsce, dyrektor inicjatyw strategicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas zagranicznych wakacji

Karty plastikowe warto mieć na przykład podczas zagranicznych wakacji, kiedy nie ma dostępu do internetu w telefonie. A z badań przeprowadzonych na zlecenie Visa wynika, że Polacy lubią podróżować. – Ponad 40 proc. naszych rodaków deklaruje, że w tym roku wyjedzie za granicę. To więcej niż w 2024 roku. Szczególnie zagranicą, kiedy jedziemy trochę w nieznane, w jakąś przygodę, dobrze mieć komfort posiadania takiego środka płatniczego – zaleca Mateusz Oleksy. – Karta wielowalutowa daje możliwość szybkiego, łatwego korzystania z różnych walut podczas podróży bez konieczności chodzenia do kantorów czy martwienia się, gdzie można wymienić pieniądze – dodaje.

Karta połączona z ubezpieczeniem

Kolejnym udogodnieniem, jakie daje karta płatnicza, jest możliwość połączenia z nią ubezpieczeń podróżnych, które zabezpieczają nasze życie i zdrowie, albo na przykład umożliwiają wypożyczenie samochodu z pełnym zabezpieczeniem pokrycia ewentualnych szkód. – To są usługi uznawane dzisiaj za standard podczas podróżowania. I tak naprawdę, co widać w naszym badaniu, Polacy tego oczekują – podkreśla Mateusz Oleksy.