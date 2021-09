KDPW zaoferował rynkowi Platformę Blockchain dla Rynku Kapitałowego. Jakie korzyści dla rynku może ona przynieść?

Naszym celem jest dostarczanie szerokiego wachlarza usług z zapewnieniem bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami, a to jest możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów IT oraz komunikacji elektronicznej. Projekt aplikacji eVoting pozwolił nam na dokładne zapoznanie się z technologią blockchain i otworzył drogę do zaoferowania rynkowi Platformy Blockchain, na której mogą być uruchamiane kolejne aplikacje. I tak dla emitentów, których akcje rejestrowane są w KDPW, przygotowaliśmy usługę eVoting-board, która pozwala na głosowanie podczas zdalnych posiedzeń organów spółek (zarządów i rad nadzorczych). Rozwiązanie to dostępne jest od kwietnia bieżącego roku.