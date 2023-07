Reklama

Cyfrowe waluty banków centralnych są kontrolowane przez rządy, podobnie jak tradycyjne waluty i dlatego stanowią przeciwieństwo idei zdecentralizowanych, niemożliwych do wyśledzenia bitcoinów.

Wdrożenie CBDC nie jest jednak ograniczone granicami państw. Godne uwagi programy transgraniczne w fazie pilotażowej obejmują mBridge, projekt typu bank-to-bank obejmujący banki centralne Chin, Tajlandii, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Reklama

Czym CBDC różni się od kryptowalut

W porównaniu ze zwykłymi kryptowalutami, takimi jak bitcoin, a nawet stablecoinami przypominającymi tradycyjne waluty fiducjarne, transakcje z walutami cyfrowymi banku centralnego niekoniecznie są przeprowadzane na zdecentralizowanym protokole przez podmiot prywatny, ale nadzorowane przez organ emitujący.

Zamiast posiadania konta czekowego w zwykłym banku, obywatele kraju mogliby wymieniać swoją walutę fiducjarną w stosunku 1:1 na tokeny cyfrowe emitowane i odbierane w odpowiednim banku centralnym.

Tak więc w przeciwieństwie do bitcoina, ethereum i innych tokenów cyfrowych, CBDC nie ma służyć jako środek do spekulacji finansowych. Ma natomiast zapewnić lepszy dostęp do pieniędzy oraz sprawić, by płatności cyfrowe były bardziej efektywne czasowo i kosztowo.

Scentralizowanie waluty cyfrowej nie jest jednak pozbawione wad. Waluty cyfrowe są szczególnie podatne na cyberprzestępczość, a skuteczne uregulowanie tej nowej technologii może wymagać ogromnych wysiłków administracyjnych, finansowych i prawnych.

Które banki centralne wyemitowały waluty cyfrowe?

Według danych Atlantic Council najwcześniejszą cyfrową wersją waluty fiducjarnej emitowaną przez bank centralny jest bahamski sand dolar, który został wprowadzony w 2019 r.

Według stanu na czerwiec 2023 r. w 11 krajach przyjęło cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC). W czerwcu 2021 r. tylko sześć krajów przyjęło ten rodzaj waluty cyfrowej, z których wszystkie były wyspami karaibskimi. Nigeria wprowadziła eNaira w październiku 2021 r., a do lipca 2022 r. CDBC wprowadziły cztery kolejne karaibskie państwa wyspiarskie.

Ostatnim krajem emitującym CDBC jest Jamajka. JAM-DEX został wprowadzony u dostawcy usług płatności mobilnych Lynk w lipcu 2022 r.

Także Unia Europejska proponuje ramy prawne dla planowanego wprowadzenia cyfrowego euro. Według Central Bank Digital Currency Tracker firmy Atlantic Council, konkretne plany uruchomienia CBDC odnotowano również między innymi w Kanadzie, Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

Według źródła kraje, które są już w fazie pilotażowej CBDC, to Rosja, Tajlandia, Indie, Korea Południowa, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Nie jest jednak jasne, który z tych programów mógłby zostać sfinalizowany jako następny. Chiński cyfrowy program pilotażowy Yuan trafił na pierwsze strony gazet w kwietniu 2019 r., ale od tego czasu projekt nie ruszył.