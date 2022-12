Obecnie wartość bitcoina nieco odbiła, ale zdaniem autorów analizy dla EBC to tylko chwilowa sytuacja. „Bardziej prawdopodobne jest, że jest to sztucznie wywołane ostatnie tchnienie. Było to do przewidzenia, jeszcze zanim FTX upadła” - napisali. Nazwali też kryptowaluty bańką spekulacyjną, opartą tylko na pieniądzach, które nieustannie wpływają do systemu. W dodatku taką, na której utrzymaniu zależy nie tylko jej twórcom, ale przede wszystkim spółkom typu venture capital, które do lipca tego roku miały zainwestować w ten rynek 17 mld dol.