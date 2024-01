Uzależniona od palenia papierosów pozostaje spora część ludzkości. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to ponad 22 proc. populacji; na skutek palenia umiera rocznie ponad 8 mln osób, w tym prawie 1,5 mln biernych palaczy. Od lat trwa dyskusja nad tym, w jaki sposób ograniczyć nałóg i czy w tej walce skuteczne są podatki. Co na ten temat mają do powiedzenia ekonomiści?