Wiceminister rodziny w rozmowie z Polskim Radiem 24 był pytany o przewidziane przez resort działania, w tym o szczegóły dotyczące podwyższenia zasiłku pogrzebowego.

Gajewski poinformował, że w poniedziałek ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała wniosek o wpisanie informacji o projekcie w tej sprawie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

"To jest tak naprawdę sam początek długiej drogi, która skończy się przyjęciem ustawy przez Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu, Senatu, do pana prezydenta. My w tej chwili mamy opracowany wniosek, czyli założenia, ocenę skutków regulacji, a także wstępny zarys projektu" - powiedział Gajewski.

Zaznaczył, że założenia w toku konsultacji międzyresortowych mogą ulec modyfikacji. "Proponujemy, żeby zasiłek pogrzebowy podnieść z 4 tys. do 7 tys. zł. Ta podwyżka jest oczywista, jest potrzebna" - podkreślił wiceminister rodziny.

Zwrócił uwagę, że koszty pogrzebu są bardzo zróżnicowane, więc celem jest, by zasiłek pokrył większą ich część.

Zmiany ws. świadczenia honorowego?

Zapowiedział też "uporządkowanie" świadczenia honorowego dla obywateli, którzy ukończyli 100 lat. "Jest to świadczenie, które funkcjonuje w naszym systemie od 1972 r., ale do tej pory nie doczekało się regulacji ustawowej. To świadczenie jest wciąż wypłacane na podstawie decyzji Piotra Jaroszewicza - Prezesa Rady Ministrów z lat 70. (...) Ten brak regulacji świadczenia honorowego powoduje pewne praktyczne trudności" - wskazał Gajewski.

Przypomniał, że specjalny dodatek jest wypłacany co miesiąc bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie.

Świadczenie to może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto.