Najnowsze informacje o rencie wdowiej:

Informacja 1) około 300 zł dodatku do emerytury wdowy (wdowca) w okresie 1 lipca 2025 r. - 31 grudnia 2026 r.

Informacja 2) około 600 zł dodatku do emerytury wdowy (wdowca) w okresie od 1 stycznia 2027 r. do: (na stałe)

Informacja 3) w 2029 r. decyzja o podwyżce niekorzystnego dziś wskaźnika 25% do wartości wyższej (rząd nie deklaruje, że będzie to 50% jak w pierwszej wersji ustawy o rencie wdowiej. Może to być np. 30%

Informacja 4) Rząd przewiduje, że w okresie od 1 stycznia 2027 r. część osób może otrzymywać do swojej emerytury nawet 1500 zł.

Informacje przekazał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Szczegóły poniżej:

Wypowiedź min. S. Gajewskiego podzieliśmy na 8 punktów:

Dla kogo renta wdowia? Od kiedy?

Punkt 1) "Z rentą wdowią ruszamy od 1 stycznia 2025 r. Wtedy będzie można składać wnioski, a wypłaty nastąpią po pierwszym półroczu, czyli od 1 lipca 2025 r. będzie można zobaczyć na swoim koncie więcej pieniędzy".

Punkt 2) Aby otrzymać rentę wdowią będzie trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn 65 lat).

Punkt 3) "Renta wdowia, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Czy dla wszystkich wdów i wdowców? Nie. Po pierwsze, są to wyłącznie osoby, które są uprawnione z jednej strony do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, a po drugie - są uprawnione do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, a więc przede wszystkim do emerytury"

Punkt 4) do renty wdowiej będą także uprawnione osoby, które owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego i pozostawały we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem.

Więcej o tym warunku w artykułach (są w nich przykłady): Propozycja lat składkowych w rencie wdowiej. Wdowiec i wdowa bez limitu 60 lat i 55 lat? (tu o innej konstrukcji renty wdowiej niż przyjęta przez rząd i Sejm - postulują ją internauci)

Renta wdowia. 4 przesłanki. Rok czekania na przelew. Jeden limit (5342,88 zł zł i 5700 zł), 18 miesięcy znacznego zaniżenia renty (15% podstawy)

Punkt 5) "Tu chcę od razu uspokoić. Wspólność małżeńska nie oznacza, że osoby te muszą mieć ustrój majątkowy w postaci wspólności majątkowej małżeńskiej. Chodzi tutaj o pozostawanie w faktycznym pożyciu, chodzi o istnienie więzi ekonomicznej między małżonkami przed śmiercią jednego z nich".

Są małżeństwa, które z różnych powodów żyją od wielu lat oddzielnie. "Są osoby, wobec których np. sąd orzekł separację i w ich przypadku nie ma już więzi ekonomicznej. Są także osoby, które pozostają w związku małżeńskim, chociaż już od kilkudziesięciu czy kilkunastu lat żyją w rozłączeniu, bo np. małżonek mieszka w jakimś odległym kraju, np. w Stanach Zjednoczonych".

Punkt 6) W przypadku takich osób nie będzie mowy o pogorszeniu się sytuacji ekonomicznej. "A my chcemy pomóc tym, dla których śmierć małżonka to nie tylko dramat osobisty, ale także wielka trudność ekonomiczna. Kiedy tworzymy razem z małżonkiem wspólne gospodarstwo domowe, to jego śmierć przecież nie powoduje, że rachunki dzielą się przez dwa. (...) I właśnie takim osobom chcemy pomóc tym projektem".

Punkt 7) Zgodnie z ustawą drugie świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Limit sumy obu świadczeń ustalono na trzykrotność minimalnej emerytury.

Min. S. Gajewski: 300 (w 2025 r., 2026) i 600 zł (w 2027 r.) dodatku do emerytury w rencie wdowiej. W grze podwyżka limitu 25%

Punkt 8) Pytanie do wiceministra: "Ile to jest 15 proc., ile to jest 25 proc. tego drugiego świadczenia?

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski odpowiada: "To zależy od jego wysokości. Mamy szacunkowe dane, które mówią, że w tym pierwszym okresie, kiedy będzie to 15 proc. to ta zmiana w sytuacji ekonomicznej emeryta, emerytki, wdowy, wdowca, będzie wynosić trzysta kilkadziesiąt złotych. (...) Wtedy, kiedy będzie to 25 proc., to nasze prognozy wskazują, że średnio będzie to ponad 600 złotych".

Dla jednej osoby 25 proc. to będzie np. 500 zł, a dla innej osoby - może być to 1 tys. zł czy nawet 1,5 tys. zł.

Czy będzie podwyżka renty wdowiej? Kiedy?

Wiceszef MRPiPS zapowiedział, że w 2028 r. Rada Ministrów - zgodnie z ustawą - będzie musiała się zastanowić, "czy możliwe jest podwyższenie tego wskaźnika z 25 proc. do wyższej kwoty".

"Czy to będzie 30 proc., czy 35 proc., czy 50 proc., to zobaczymy".