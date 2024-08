Rentę wdowią wprowadziła USTAWA z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Renta wdowia - 4 przesłanki i rok czekania

Reklama

Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r. - musisz więc poczekać jeszcze jeden rok.

Przesłanka 1) Wdowa (albo wdowiec) nie zawarła kolejnego małżeństwa.

Reklama

Przesłanka 2) Między małżonkami w chwili śmierci była wspólność małżeńska.

WAŻNE! Wymagana jest wspólność małżeńska (przepisy o ubezpieczeniach społecznych, faktyczna relacja między małżonkami - np. wspólne zamieszkiwanie).

To coś innego niż wspólność ustawowa (przepisy kodeksu rodzinnego, małżeństwo, ustrój majątkowy).

Teoretycznie ZUS powinien sprawdzać, czy w chwili śmierci była wspólność małżeńska. Nie wiadomo jak miałby to robić (przepytując sąsiadów?, przesłuchując wdowę?). Będzie to chyba "papierowy" wymóg.

Przesłanka 3) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny. Prawo do renty wdowiej mogli więc uzyskać dużo wcześniej, ale pierwsze wypłaty dopiero od wieku 55 lat albo 60 lat.

Przesłanka 4) Nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (Warunek omówiliśmy powyżej w przykładach).

W obu przykładach wdowa i wdowiec w tym samym wieku stracili współmałżonka. Identyczna sytuacja (co do wieku wdowy i wdowca), ale tylko wdowa będzie miała prawo do renty.

Przykład 1 Pani Joanna Kowalska straciła męża w wieku 56 lat. Brakuje jej 4 lata do wieku emerytalnego (60 lat). Spełnia przesłankę dla otrzymania renty wdowiej. Na emeryturę przejdzie w wieku 60 lat - od tego momentu zacznie pobierać to świadczenie.

Przykład 2 Piotr Nowak stracił żonę w wieku 56 lat. Brakuje mu 9 lat do wieku emerytalnego. Nie spełnia przesłanki dla otrzymania renty wdowiej (jego żona umarła o 4 lata za wcześnie - to jest straszna konkluzja z przyczyn czysto ludzkich i pokazuje, że warto zmienić nowe przepisy).

WAŻNE! Na moment śmierci współmałżonka warunkiem uzyskania prawa do renty wdowiej jest zachowanie limitu 5 lat (albo mniej) do powszechnego wieku emerytalnego przez:wdowę (wiek emerytalny 60 lat) albo wdowca (wiek emerytalny 65 lat). Dlatego wdowa musi mieć co najmniej 55 lat, a wdowiec 60 lat.

Trwa debata w Internecie o innym rozwiązaniu i wprowadzeniu kryterium lat składkowych. Np. renta wdowia przysługuje tylko wtedy, gdy jest 20 lat składowych (podkreślamy - u zmarłego męża, a nie wdowy). Propozycję tą zgłosili internauci w mediach społecznościowych pokazując, że zwykły człowiek jest w stanie zaproponować sensowniejsze (w mojej ocenie) rozwiązanie niż uchwalane przez zawodowych twórców prawa.

Przykład Wdowa straciła męża w wieku 50 lat. Mąż miał 60 lat i 30 lat składkowych. Przekracza limit 20 lat. I dlatego wdowa ma prawo do renty wdowiej.

Na dziś jest to to tylko oczekiwanie beneficjentów tego świadczenia bez szans przyjrzeniu się tej propozycji przez rząd i Sejm.

Limit w rencie wdowiej

Ostatecznie Sejm obniżył do 5342,88 zł (z blisko 10 000 zł) limit górnej kwoty renty wdowiej. Obecnie nie jest to świadczenie dla osób, dla których renta wdowia byłaby istotnym bogatszych emerytów. W 2025 r. limit wyniesie prawdopodobnie 5600 zł - 5700 zł.

Renta wdowia - 18 miesięcy znacznego zaniżenia renty (15% podstawy)

Renta wdowia jest zaniżonym świadczeniem w stosunku do obiecanych 50% (renty rodzinnej po zmarłym)

Etap 1. Zaniżone świadczenie będzie wynosiło tylko 15% (od podstawy). Wypłata zaniżonej renty przez 18 miesięcy (w pierwszej wersji przez 12 miesięcy).

Etap 2. Od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Na ich niekorzyśćobliczone będzie według wskaźnika 25% od podstawy (początkowo miał być użyty wskaźnik 50%).

Renta wdowia a przepisy (ustawa o rencie wdowiej)

Art. 95a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834 i 858) stanowią:

"Osoba uprawniona ma prawo do wypłaty świadczeń na zasadach określonych w ust. 1 w przypadku:

1) osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1;

2) pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka;

3) nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1.

3. Wypłata świadczeń na zasadach określonych w ust. 1 ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną."

Ustawa o rencie wdowiej w PDF

ustawa o rencie wdowiej pobierz plik

Zaznaczamy, że nie ma ustawy o rencie wdowiej, ale dla uproszczenia tak nazywamy USTAWĘ z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza dwie kategorie zmian:

1) nowelizuje kilkanaście przepisów ustaw przyznających renty albo emerytury,

2) dodaje w tych ustawach nowe przepisy oznaczone literką "a", "b" albo "c".

I właśnie powołany powyżej art. 95a ust. 2 i 3 ww. ustawy wprowadził niekorzystne dla wdowców rozwiązania opisane na początku artykułu.