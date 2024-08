Reklama

Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma na celu wsparcie finansowe osób, które straciły swojego małżonka. Wprowadzenie tego rozwiązania budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród seniorów, którzy często borykają się z trudnościami finansowymi po śmierci partnera. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach otwiera nowe możliwości dla owdowiałych osób, umożliwiając im uzyskanie dodatkowego wsparcia. W artykule przyjrzymy się szczegółom nowej ustawy, jej założeniom oraz harmonogramowi wdrażania.

Renta wdowia - na czym polega nowe świadczenie?

Renta wdowia ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób starszych, które po śmierci małżonka tracą część dochodów. Do tej pory, w przypadku śmierci małżonka, seniorzy mogli wybierać pomiędzy zachowaniem swojej emerytury lub pobieraniem 85% emerytury zmarłego małżonka w formie renty rodzinnej. Nowe przepisy wprowadzają możliwość łączenia tych dwóch form wsparcia - osoby uprawnione będą mogły pobierać swoją emeryturę oraz część renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Mimo że ustawa została już podpisana, na pierwsze wypłaty z tytułu renty wdowiej trzeba będzie poczekać do 1 lipca 2025 roku. Co więcej, prawo do korzystania ze świadczenia zacznie obowiązywać od stycznia 2025 roku, co oznacza, że wnioski będzie można składać od tego momentu, jednakże pierwsze wypłaty nastąpią dopiero w drugiej połowie roku.

Jakie są zasady przyznawania renty wdowiej?

Nowe przepisy zakładają, że renta wdowia będzie wypłacana w wysokości 15% od lipca 2025 roku do końca 2026 roku, a następnie od stycznia 2027 roku wysokość świadczenia wzrośnie do 25%. Ważnym aspektem jest to, że renta wdowia nie będzie wpływała na zmniejszenie innych świadczeń emerytalno-rentowych, jednak suma wszystkich świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Kto może skorzystać z renty wdowiej?

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom, które pozostawały w tzw. wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz spełniają określone w ustawie warunki, w tym osiągnięcie wieku emerytalnego. Ustawa obejmuje także osoby, które owdowiały kilka lat temu, co oznacza, że wiele seniorów, którzy już od lat borykają się z trudnościami finansowymi, będzie mogło skorzystać z nowego wsparcia.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoby uprawnione do renty wdowiej będą musiały złożyć stosowny wniosek. Rząd przewiduje możliwość składania wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, co jest ukłonem w stronę seniorów, którzy mogą mieć trudności z obsługą nowoczesnych technologii. Wnioski te będzie można składać już od stycznia 2025 roku.