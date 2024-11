Ważne

"Przyjąłem też do wiadomości (...), że mamy do rozwiązania problem emerytur kompensacyjnych (...). Sprawa wydaje się do rozstrzygnięcia" – dodał. Związki zrzeszające nauczycieli chcą poszerzenia grupy uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych i obniżenia wieku, w którym można z nich skorzystać. Postulaty te przedstawiły na początku lipca br. na spotkaniu grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli.