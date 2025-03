W mojej ocenie nie będzie żadnych zmian dla krwiodawców - nie zmieni się ani w górę ani w dół liczba dni wolnych od pracy w związku z oddaniem krwi. Budżet nie przejmie wypłaty kosztów tych wolnych dni od krwiodawców. Nie będzie też nowego dodatku emerytalnego jako nagroda za oddanie odpowiedniej ilości (w litrach) krwi. O dodatku emerytalnym dla krwiodawców więcej w poniższym artykule:

W odpowiedzi na interpelację. W dokumencie czytamy:

"Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu lub zmianie uprawnień przysługujących Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że „oddawanie krwi, osocza lub innych składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Wyłącza to również przyznanie wynagrodzenia w formie wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu. Drobne dowody uznania, napoje i zwrot kosztów podróży są zgodne z pojęciem dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi”.

Zasady te jednoznacznie określa krajowe, jak i europejskie prawo.

W Sejmie: Dla krwiodawców bez wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu

Na szczęście dla krwiodawców mają oni jednak większy zakres przywilejów niż wynika z przytoczonego powyżej fragmentu. Polscy krwiodawcy, w systemie ochrony zdrowia, posiadają następujące przywileje:

1) zwolnienie od pracy,

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,

4) posiłek regeneracyjny,

5) możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty,

6) bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami do wysokości limitu finansowania,

7) uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do leczenia

sanatoryjnego oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Polskie prawo nie traktuje tych przywilejów jako wynagrodzenie, a zwrotu ponoszonych kosztów oraz dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Krew nie jest produktem, lecz darem dla drugiego człowieka.

Jakie są podstawy prawne dla przywilejów dla krwiodawców

Większa część przywilejów wynika z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Ale są też inne akty prawne. Np. krwiodawcy przysługuje po oddaniu krwi pełnej lub jej składników posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal (około 9 czekolad). Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. Korzystna jest ulga podatkowa

Przykład: Oddałem honorowo 2 litry krwi. Z zaświadczenia, które otrzymałem z RCKiK wynika, że wartość tej darowizny wynosi 260 zł (2 x 130 zł). Przekazałem również 1800 zł na cele kultu religijnego. Łącznie moje darowizny wyniosły 2.060 zł, mam roczny dochód 35.000 zł. Jaką kwotę darowizny mogę odliczyć w zeznaniu - pyta krwiodawca. Odpowiedź jest następujące. Limit darowizn, które możesz odliczyć od dochodu wynosi 2.100 zł (tj. 6% z 35.000 zł). Możesz więc odliczyć od dochodu obydwie darowizny.