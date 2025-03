ZUS obniżył w 2017 r. emeryturę emerytowi, którego wyrok omawiamy. Ściślej obniżył jego kapitał emerytalny o 137 361,57 zł. Szacunkowo 150 000 osób jest poszkodowanych tego typu obniżeniem (o problemie z ustaleniem liczby poszkodowanych na końcu artykułu). Poszkodowanie wynika z tego, że ZUS naruszając Konstytucję RP obniżył setkom tysięcy osób emerytury (65 lat i 60 lat). Obniżono te emerytury o świadczenia wypłacone w czasie korzystania z wcześniejszych emerytur.

Reklama

Sąd Okręgowy zrealizował wyrok TK z 4 czerwca 2024 r., ale tylko za 3 lata wstecz. I uznał za bez znaczenia prawnego brak publikacji tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Link do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Link do wyroku TK i uzasadnienia) -

Wreszcie sąd nakazał ZUS wsteczne przeliczenie emerytury - wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.

Wyrok:

1) Sąd Okręgowy zmienia decyzję ZUS i przyznaje emerytowi prawo do przeliczenia emerytury w wysokości bez zmniejszania o sumy kwot pobranych wcześniej emerytur od dnia 17 lipca 2024 r. (za trzy lata wstecz - jest to więc mniej niż chciał emeryt domagając się przeliczenia od 2017 r.)

2) Sąd Okręgowy stwierdza, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej przesłanki niezbędnej do wydania decyzji od dnia 4 lipca 2024 r. (miesiąc od wyroku TK) do dnia zapłaty

/> />

ZUS odmawia wznowienia postępowań

Portal Infor.pl zapytał ZUS dlaczego odmawia wznowienia postępowań. Pełna treść pisma z odpowiedzią ZUS w załączniku (format) WORD

pismo ZUS w sprawie wyroku TK (w odpowiedzi na zapytanie Infor.pl) pobierz plik

ZUS:

wykluczył możliwość wznowienia postępowań w sprawach związanych z wyrokiem TK i jednocześnie podkreślił, że

nawet jeżeli byłoby wznowienie, to: "wszczęcie postępowania wznowieniowego nie przesądza jeszcze o ostatecznej treści nowego rozstrzygnięcia w sprawie. Dopiero treść postępowania podjętego w tym trybie pozwoli określić, czy wskazana na początku, jako podstawa wszczęcia postępowania, wada proceduralna rzeczywiście wystąpiła, oraz czy wystąpienie tej wady miało wpływ na treść rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie. Wyłącznie w przypadku ustalenia tego typu okoliczności organ może wydać nową decyzję merytoryczną w sprawie."

Ważne UWAGA! Poniższe Wzory mają charakter poglądowy, nie stanowią porady prawnej, emeryt przed ich zastosowaniem powinien skonsultować swoją indywidualną sytuację z adwokatem albo radcą prawnym.

Wzór 1 - Wniosek do ZUS wznowienie postępowania w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20)

Dane osobowe emeryta (jako wnioskodawcy):

……w tym PESEL……………



Dane oddziału ZUS, do którego trafi wniosek

Wniosek o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20)

Składam wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ponowne przeliczenie mojej emerytury od dnia ……,

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury od dnia …… ,

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury od dnia …….

Uzasadnienie wniosku

Wniosek składam w związku z wyrokiem (i uzasadnieniem) Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z tego wyroku.

Wnoszę o uznanie za moją własną:

1) sentencji orzeczenia i

2) argumentacji z uzasadnienia

- wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Odwołanie do sądu - wzór nr 1a (dotyczy odmowy wznowienia postępowania)

Dane emeryta (w tym PESEL)

Dane właściwego sądu, odwołanie składasz za pośrednictwem ZUS, nie ma opłaty

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia ……. o odmowie wznowienia postępowania

Wnoszę o zobowiązanie ZUS do wznowienia postępowania w sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ponowne przeliczenie mojej emerytury od dnia …..,

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury od dnia ….. ,

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury od dnia ….. .

Uzasadnienie odwołania

W dniu ….. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania. W dniu ….. ZUS wydał decyzję odmowną.

Odwołanie składam w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) i uzasadnieniem tego wyroku.

Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z ww. wyroku.

Wnoszę o uznanie za moją własną:

1) sentencji orzeczenia i

2) argumentacji z uzasadnienia

- wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm).

Wzór nr 2 - Wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20)

Dane osobowe emeryta (jako wnioskodawcy):

……w tym PESEL……………



Dane oddziału ZUS, do którego trafi wniosek

Składam wniosek o ponowne przeliczenie emerytury na podstawie art. 114. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznychw sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ustalenie mojej emerytury w sposób zgodny z prawem od dnia ……

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury od dnia …..

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury od dnia ….)

Wniosek składam w związku z wyrokiem (i uzasadnieniem) Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z tego wyroku.

Wnoszę o uznanie za moją własną:

1) sentencji orzeczenia i

2) argumentacji z uzasadnienia

- wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Podpis

Odwołanie do sądu - wzór nr 2a (dotyczy odmowy ponownego przeliczenia emerytury)

Dane właściwego sądu, odwołanie składasz za pośrednictwem ZUS, nie ma opłaty

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia ……. o odmowie ponownego przeliczenia emerytury

W dniu ….. złożyłem wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. W dniu ….. ZUS wydał decyzję odmowną.

Wnoszę o zobowiązanie ZUS do ponownego przeliczenia mojej emerytury ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ponowne przeliczenie mojej emerytury od dnia …..,

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury od dnia ….. ,

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury od dnia ….. .

Uzasadnienie odwołania

Odwołanie składam w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) i uzasadnieniem tego wyroku.

Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z ww. wyroku.

Wnoszę o uznanie za moją własną:

1) sentencji orzeczenia i

2) argumentacji z uzasadnienia

- wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm).

Zastrzegamy, że liczba 150 000 osób poszkodowanych w okresie 11 lat wstecz, które dziś próbują skorygować swoje zaniżone emerytury jest inna niż osób rzeczywiście poszkodowanych. Ta liczba to dolna granica szacunku ZUS. Analizę co do rzeczywistej liczby osób poszkodowanych przeprowadził dr Andrzej Hańderek (radca prawny) - osoby zainteresowane zapraszamy do publikacji Infor.pl https://www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/emerytura/6779216,przeliczenie-150-000-emerytur-kolejny-wyrok-sadu-okregowego-bez-publikacji-wyroku-tk-z-czerwca-2024-r.html9