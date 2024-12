W Grupie Azoty propozycja pracy 120 godzin za darmo. Czy to nowy standard w firmach z kłopotami?

W Polsce trwa debata nad zmniejszeniem godzin pracy w tygodniu (z 8h do 7h) albo nawet przejściu na system 4 dni pracy. Drugi nurt to pozostanie przy obecnym czasie pracy, ale znacznym wydłużeniu urlopów wypoczynkowych (obecnie 20 albo 26 dni). Zimnym prysznicem być może okazuje się informacja o propozycji …. zwiększenia rocznego wymiaru pracy aż o 120 godzin (do 2000 godzin, system pięciobrygadowy) bez podwyżki jaka padła w Tarnowie. Podkreślmy wynagrodzenie nie zostanie zwiększone, godziny pracy tak.