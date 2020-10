Jak dodano, Polacy w czasie pandemii ucierpieli nieco mniej niż Włosi, lecz bardziej niż Czesi i Niemcy.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFIA) wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziła badanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na postawy i zachowania konsumentów w czterech krajach: Polsce, Niemczech, Czechach i we Włoszech – w obszarze oszczędzania i inwestowania.

"Polacy ucierpieli nieco mniej niż Włosi, lecz bardziej niż Czesi i Niemcy w czasie pandemii, wziąwszy pod uwagę uzyskiwane dochody i zdolność regulowania zobowiązań. Jednak aż 61 proc. uważa, że ma obecnie tyle samo (57 proc.) lub więcej pieniędzy (4), niż przed pandemią" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Z badań wynika, że krajem najbardziej dotkniętym pandemią są Włochy. Blisko połowa respondentów z tego kraju zadeklarowała, że ich dochody zmalały (średnio o 37 proc.). Najczęściej wskazywali oni również, że w wyniku pandemii trudniej im jest regulować bieżące zobowiązania finansowe (38 proc.).

"Może to mieć związek z wyjątkowo dużym kryzysem, jaki dotknął Włochy zwłaszcza na początku pandemii - na tle innych krajów sytuacja we Włoszech jeśli chodzi o służbę zdrowia i stan gospodarki była dramatyczna. Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce podobnie jak we Włoszech, głównym powodem zmniejszenia dochodów była utrata pracy (16 proc.) lub obniżona pensja (40 proc., u Włochów 43 proc.)" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes IZFIA Małgorzata Rusewicz.

Sytuacja Niemców i Czechów - jak wynika z badania - jest nieco lepsza, niecałe 30 proc. stwierdziło, że w związku z pandemią obecnie ich dochody osobiste nie zmalały.

Badanie przeprowadzono w sierpniu i we wrześniu 2020 r. metodą CAWI (samodzielnie wypełniane ankiety online), na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych.