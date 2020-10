Z wyliczeń HRE Investments wynika, że na rocznej lokacie w wysokości 10 tys. zł, oprocentowanej na 1,5 proc., po potrąceniu podatku oszczędzający zarobił około 1,2 proc., czyli 123,93 zł. Eksperci zauważają jednak, że w tym samym czasie ceny wzrosły o 3 proc. co - jak piszą - sugeruje wstępny szacunek inflacji przygotowany przez GUS. "To niestety znaczy, że za odebrane z banku 10 123,93 złote będzie można kupić tyle co rok temu za 9 829 złotych" - czytamy.

Wskazują też, że perspektywy na kolejny rok również nie są zbyt optymistyczne. Piszą, że co prawda z analiz banku centralnego wynika, że przez następne 12 miesięcy ceny wzrosną jedynie o 1,5 proc., ale oprocentowanie lokat rocznych spadło i przeciętne wynosi dziś około 0,1 proc., czyli kilkanaście razy mniej niż przed rokiem. "W efekcie powierzając dziś znowu kwotę 10 tysięcy złotych bankowi na rok trzeba się liczyć z tym, że za odebrane w 2021 roku pieniądze będzie można kupić mniej niż dziś" - wskazują.