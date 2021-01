Proces zakupu mieszkania, domu czy działki pod jego budowę często trwa kilka miesięcy. Gdy już znajdziesz swoją wymarzoną nieruchomość, powinieneś zagwarantować sobie, że nikt nie przebije Twojej oferty. Rozwiązaniem może być umowa przedwstępna sprzedaży. Jest to rozwiązanie zabezpieczające interesy obu stron transakcji zanim dojdzie do ostatecznego zawarcia aktu notarialnego, dzięki któremu oficjalnie zyskasz prawo własności do nieruchomości. Czym jest umowa przedwstępna i jakie elementy powinna zawierać?

Umowa przedwstępna – co warto wiedzieć Pamiętaj, że umowa przedwstępna nie oznacza zakupu nieruchomości. Stanowi ona deklarację, że do tej transakcji dojdzie. Najczęściej podpisywana jest wówczas, gdy z różnych powodów, m.in. finansowych, nie może dojść do zawarcia od razu umowy kupna-sprzedaży. Jeśli zakup własnego „M” chcesz sfinansować z kredytu hipotecznego, wówczas podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży może okazać się konieczne. To dzięki niej Twój wniosek w banku zacznie być rozpatrywany. Jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej jedna ze stron nie wywiąże się z kontraktu, to jej zapisy pozwalają drugiej na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Co powinna zawierać umowa przedwstępna? Reklama Umowa przedwstępna może być zawarta w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej. Jej podstawowe elementy określa Kodeks cywilny. Warto dowiedzieć się w banku, czy wymaga on umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Jeżeli tak, trzeba skorzystać z usług notariusza. Dzięki niemu ­– jako kupujący – będziesz miał możliwość skutecznego dochodzenia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (umowy przyrzeczonej). Jeżeli jednak bank nie nakłada takiego obowiązku, tekst takiej umowy możesz przygotować sam. Oprócz danych kupującego i sprzedającego powinny znaleźć się w niej m.in. następujące informacje: adres wybranej nieruchomości,

dokładny opis mieszkania, działki lub domu, w tym wskazanie np. czy ma piwnicę, balkon, garaż, zgodny ze stanem faktycznym z księgi wieczystej,

numer księgi wieczystej,

cenę nieruchomości,

w jaki sposób i do kiedy zostanie podpisany akt notarialny,

kwota zaliczki lub zadatku jaki został wpłacony. Umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt może uwzględniać zapis, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta, o ile kupujący otrzyma pozytywną decyzję kredytową z banku. Pamiętaj, że właściwe sformułowanie zapisów umowy przedwstępnej jest bardzo istotne. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której nie dojdzie do podpisania ostatecznego kontraktu, to na podstawie pierwszego zobowiązania możesz dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli nadal obawiasz się czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem możesz udać się do eksperta finansowego mFinanse, który krok po kroku wytłumaczy Ci najważniejsze etapy kupna nieruchomości oraz uzyskania kredytu hipotecznego.