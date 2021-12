„Ważnym celem realizowanych od stycznia zmian jest dostosowanie wysokości podatków do zdolności płatniczej i sytuacji rodzinnej podatników. To także dobra zmiana dla emerytów. Na podwyżce kwoty wolnej do 30 tys. zł skorzysta 90 proc. emerytów. To 8 mln osób, które zapłacą niższe podatki. 2/3 emerytów w ogóle nie zapłaci podatku, ich jedynym obciążeniem będzie składka zdrowotna” – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski na środowej konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak dodał, emeryci uzyskujący świadczenia na poziomie ok. 2,5 tys. zł, a taka emerytura jest najczęstsza w systemie, nie zapłacą podatku w ogóle a ich roczne zyski wyniosą 2 250 zł, przy czym na te dodatkowe pieniądze nie trzeba będzie czekać do końca roku, bo po prostu będą oni otrzymywać wyższe świadczenie.

„Ci, którzy uzyskują wyższą emeryturę, zapłacą podatek jedynie od nadwyżki ponad tę kwotę. Emeryci, którzy pobierają świadczenie do 5 tys. zł, zapłacą niższe podatki” – stwierdził Jan Sarnowski.

Przypomniał także o rozwiązaniu PIT 0 proc. obejmującym osoby, które uzyskały świadczenia emerytalne ale ich nie pobierają albo zrezygnują ze świadczeń, żeby podjąć pracę.

„Tacy seniorzy odliczą od dochodu 85,5 tys. zł. Ta ulga dotyczy nie tylko pracowników, ale także przedsiębiorców bez względu na formę, w jakiej się rozliczają, a więc zarówno płacących podatek liniowy, jak i zryczałtowany. Poza tym takie osoby będą korzystały ze zwykłej kwoty wolnej, a więc podatek zapłacą dopiero od nadwyżki ponad 115,5 tys. zł dochodu” – stwierdził wiceminister finansów.

Powiedział, że obecnie jest 114 tys. osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne, ale nie pobierają świadczeń, między innymi dlatego, że takie rozwiązanie wymagałoby przerwania zatrudnienia i zawarcia na nowo umowy, z czym mogłoby się wiązać zmiana warunków zatrudnienia.

„Takie osoby od stycznia dostaną wygodne rozliczenie w postaci ulgi podatkowej. Będzie można z niej skorzystać w dowolnym momencie roku. Jeśli ktoś na przykład osiągnie wiek emerytalny w maju, to z odliczenia będzie mógł korzystać właśnie od maja” – stwierdził Sarnowski.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji. (PAP)

autor: Marek Siudaj