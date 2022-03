W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów.

Reklama

Do tej drugiej propozycji Donald Tusk odniósł się we wtorek rano na Twitterze. "Zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS proponuje zmiany Konstytucji. Dają czas na przepisanie majątków. Akurat premier Morawiecki powinien to dobrze rozumieć" - napisał Tusk.

Na ten post odpowiedział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Zmiana Konstytucji pozwoli na konfiskatę także z mocą wsteczną. Zamiast kłamać o polskim rządzie, który chce najdalej idących sankcji w UE, opozycja mogłaby pomóc: zmienić Konstytucję dla konfiskaty rosyjskich aktywów, publicznie naciskać Niemcy i inne kraje by odblokowały sankcje" - odparł Jabłoński. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski