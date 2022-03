Prowadzone od wielu lat badania pokazują, że zdecydowana większość osób robiących zakupy na raty w IKEA jest zadowolona z obsługi polskiego oddziału Ikano Banku. Według najnowszych danych tak uważa aż 93% klientów (źródło: ankieta przeprowadzona przez niezależną agencję badawczą Nepa w 2021 roku wśród 542 respondentów).

Nie powinno więc dziwić, że coraz częściej pojawiały się pytania o kredyt nie tylko na zakupy w IKEA, ale również o kredyt, który pozwoliłby zrealizować inne marzenia, na przykład wyremontować mieszkanie, zorganizować rodzinną uroczystość czy pojechać na dłuższe wakacje. Ikano Bank zdecydował się odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów i w 2020 roku wprowadził do oferty kredyt gotówkowy do 150 000 zł na dowolny cel.

Kredyt Ikano Banku w Expander Advisors

Przy sprzedaży kredytów gotówkowych Ikano Bank współpracuje z godnymi zaufania pośrednikami finansowymi o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Jednym z nich jest Expander Advisors, najstarsza w Polsce firma pośrednictwa finansowego. Jej misją jest dostarczanie klientom najlepiej dopasowanych produktów finansowych. Współpraca Ikano Banku z Expander Advisors trwa już ponad pół roku, a niedawno eksperci finansowi pośrednika otrzymali od banku nowe narzędzie ułatwiające im pracę.

Jak potwierdza Bartosz Jamróz, Head of Direct to Customer w Ikano Banku: – Według danych Związku Firm Pośrednictwa Finansowego Expander w trzecim kwartale 2021 roku udzielił kredytów gotówkowych na łączną kwotę 146,8 mln zł. Ten wynik kolejny raz zapewnił Expanderowi miejsce wśród liderów rynku gotówkowego. Nawiązanie współpracy z tak znaczącym pośrednikiem finansowym jest elementem naszej długoterminowej strategii. Od 2010 roku stale rozwijamy nasze produkty i usługi w Polsce. Nie chcemy się zatrzymywać w naszych aspiracjach, dlatego potrzebujemy partnerów, dzięki którym nasz kredyt będzie łatwo dostępny dla wielu ludzi.

– Współpraca z Ikano Bankiem jest uzupełnieniem oferty Expandera. Chcemy, aby nasza propozycja kredytów gotówkowych była jak najbardziej kompleksowa, ale przede wszystkim atrakcyjna dla klientów: prosta i oparta na przejrzystych zasadach. Taka jak produkt Ikano Banku, który – mimo że jest stosunkowo młodym graczem na polskim rynku kredytów gotówkowych – udowodnił już, że ma ciekawą propozycję, która spotyka się z zainteresowaniem naszych stałych klientów – mówi Karolina Dąbrowska, Dyrektor Departamentu Produktów Bankowych w Expander Advisors.

Sprawdź kredyt ratalny bez dokumentowania dochodu do 22 000 zł »

Kredyt gotówkowy Ikano Banku – dlaczego warto?

Proste zasady, bezpieczeństwo, wygoda, szybka decyzja kredytowa oraz zdalne podpisanie umowy bez konieczności posiadania e-podpisu to główne atuty kredytu gotówkowego oferowanego przez polski oddział Ikano Banku.

Na uwagę zasługują również inne zalety:

stałe oprocentowanie, dzięki któremu wysokość raty nie zmienia się przez cały okres spłaty,

wysoka kwota kredytu, czyli aż 150 000 zł,

możliwość rozłożenia spłaty nawet na 10 lat,

szeroki wachlarz akceptowanych źródeł dochodu,

potwierdzenie źródeł dochodu dokumentami w wersji elektronicznej,

podpisanie umowy bez wychodzenia z domu,

krótka umowa napisana zrozumiałym językiem.

Wysokość raty dla różnych kwot kredytu oraz okresów kredytowania można sprawdzić w kalkulatorze na stronie ikanobank.pl/kredyt-gotowkowy.

Kredyt gotówkowy Ikano Banku – dla kogo i jak skorzystać?

Kredyt Ikano Banku na dowolny cel do 150 000 zł jest dostępny dla klientów indywidualnych po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej.

Ikano Bank proponuje dwa sposoby wnioskowania i podpisania umowy:

formularz kontaktowy na stronie ikanobank.pl/kredyt-gotowkowy – dla obecnych oraz byłych klientów banku,

skorzystanie z usług jednego z trzech pośredników finansowych: Grupa ANG, Notus Finanse, Expander Advisors – dla wszystkich.

Więcej informacji o tym kredycie można znaleźć na stronie internetowej Ikano Banku.

Ikano Bank to bank ze szwedzkimi korzeniami. Jego misja brzmi „ułatwiamy codzienne życie wielu ludzi, żeby mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne”. Polski oddział Ikano Banku powstał w 2010 roku. Wyróżniają go proste i wygodne produkty. Raty IKEA pomagają spełniać marzenia o funkcjonalnych i pięknych wnętrzach. Karta kredytowa Ikano Banku zapewnia wszystkie przywileje Klubowicza IKEA Family. Raty Eko, m.in. na instalacje fotowoltaiczne, pozwalają obniżyć rachunki za prąd. Kredyt gotówkowy na dowolny cel umożliwia realizację wielu planów. Więcej na ikanobank.pl.

Expander Advisors to pierwsza firma pośrednictwa finansowego na polskim rynku. Od 2000 roku dba o portfele Polaków, oferując usługi z zakresu kredytów hipotecznych i gotówkowych, finansowania firm, ubezpieczeń oraz nieruchomości. Misją firmy jest dostarczanie produktów finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

Autor: Marta Osińska