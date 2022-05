Reklama

Jak informuje PKO BP, 20 maja zmieni się oprocentowanie Lokaty mobilnej, a najpóźniej 1 czerwca pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo produkty oraz wzrośnie oprocentowanie już istniejących lokat. Nowa oferta jest skierowana zarówno do obecnych, jak i nowych klientów banku

- Po kwietniowych, znaczących podwyżkach oprocentowania depozytów, na które zdecydowaliśmy się jako jedni z pierwszych, idziemy krok dalej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy, zarówno dla naszych obecnych, ale też nowych klientów niezwykle atrakcyjną i konkurencyjną ofertę depozytową. Wierzymy, że dzięki takim rozwiązaniom nie tylko dbamy o stan portfeli Polaków i wzrost ich oszczędności, ale aktywnie wspieramy tym samym polską gospodarkę – mówi Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

– Wysokie oprocentowanie lokat będzie wyraźnie przekraczało poziomy, jakie dotychczas były dostępne na rynku. Przykładowo, w przypadku miesięcznej lokaty, którą będzie można założyć zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO, bez konieczności odwiedzenia oddziału – oprocentowanie osiągnie poziom 5,75 proc. Nasza propozycja stanowi odpowiedź dla tych klientów, którzy oczekują atrakcyjnych i bezpiecznych rozwiązań oraz produktów adekwatnych do ich aktualnych potrzeb i sytuacji. Zachęcam do skorzystania z oferty PKO Banku Polskiego – dodaje Iwona Duda.

Oprocentowanie lokat w PKO BP

20 maja wzrośnie oprocentowanie Lokaty mobilnej, która będzie miesięczna (obecnie trzymiesięczna) – z 2,5 proc. do 5,75 proc. Można ją założyć w aplikacji mobilnej IKO, na kwotę do 50 tys. zł. Skorzystają z niej zarówno obecni, jak i nowi klienci.

Najpóźniej 1 czerwca w ofercie banku pojawią się również nowe propozycje, klient będzie mógł założyć maksymalnie jedną lokatę każdego rodzaju:

lokata trzymiesięczna (3M) z licznikiem – produkt dla wszystkich klientów indywidualnych, kwota do 50 tys. zł, z oprocentowaniem 5 proc. Założyć ją będzie można wyłącznie w serwisie internetowym iPKO;

lokata dwuletnia (24M) dla osób 60+ – dostępna we wszystkich kanałach (oddziały banku, agencje, kanały zdalne), kwota do 50 tys. zł, a oprocentowanie – 5,75 proc.;

lokata roczna (12M) na nowe środki dla obecnych klientów bankowości osobistej i prywatnej - dostępna we wszystkich kanałach (oddziały banku, agencje, kanały zdalne). Kwota do 200 tys. zł, a oprocentowanie - 5 proc. zamiast 3,3 proc.;

lokata roczna (12M) na nowe środki dla obecnego klienta indywidualnego - dostępna we wszystkich kanałach (oddziały banku, agencje, kanały zdalne). Kwota do 200 tys. zł, z oprocentowaniem 4 proc. zamiast 2,5 proc.;

lokata półroczna (6M) dla nowych klientów bankowości osobistej i prywatnej – dostępna w oddziałach banku. Kwota do 300 tys. zł, z oprocentowaniem 5,75 proc.

Podwyżki w Banku Pekao

Wcześniej o kolejnej podwyżce lokat informował konkurent PKO BP, Bank Pekao.

Po raz kolejny w ostatnich tygodniach podnosimy oprocentowanie lokat, premiując szczególnie długoterminowe oszczędzanie - przekazał w piątek prezes Banku Pekao Leszek Skiba. W przypadku lokaty na 3 lata oprocentowanie wyniesie 6 proc. - poinformował bank. Zmiany w oprocentowaniu mają wejść w życie w najbliższy wtorek, 17 maja (oprócz oferty promocyjnej lokaty 5 proc. – od 19 maja).

Przygotowane przez Pekao nowe oferty zakładają oprocentowanie od 3 proc. do 6 proc. w skali roku w zależności m.in. od kwoty ulokowanej na lokacie, czy długości oszczędzania.

"Przy powierzeniu bankowi środków na 3 lata oprocentowanie lokaty wyniesie aż 6 proc. i to bez maksymalnej kwoty, ale atrakcyjne stawki dotyczą również szeregu innych produktów, jak np. promocyjnej lokaty (...) na 5 proc. na 3 miesiące" - przekazano.

Morawiecki apeluje do banków

Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. W środę szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP. „Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc.” – wyjaśnił.