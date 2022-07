Prezes PKO BP została zapytana na wtorkowym briefingu prasowym o wakacje kredytowe.

"Rzeczywiście czas na ich wprowadzenie będzie coraz bardziej się skracał. I rzeczywiście przygotowujemy się do tego już od pewnego czasu, analizując, w jakim stopniu będzie to dotykać nasze portfele kredytowe. Mamy określone symulacje, także jesteśmy na to przygotowani" - powiedziała.

Sejm w lipcu poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przyjęta w tym kształcie ustawa daje możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych osobom spłacającym kredyt na mieszkanie. Będą one mogły wnosić o cztery miesiące zawieszenia spłaty kredytu bez żadnych kosztów w tym roku oraz o kolejne cztery w roku przyszłym. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta

Szefowa PKO BP odniosła się na briefingu także do oferty depozytowej banku w kontekście zmieniających się warunków rynkowych.

"Wciąż staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie Polaków, czyli tak budować naszą ofertę depozytową i oprocentowania depozytów, żeby one rzeczywiście trafiały do Polaków, zapewniając im odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego, ale także łagodząc skutki inflacji" - powiedziała Duda.

Przypomniała, że PKO BP jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął proces podwyżkowy już w kwietniu, a jego dalsze działania były szeroko zakrojone (kilka podwyżek oprocentowania depozytów w maju). Duda wskazała m.in., że bank wprowadził nowy program inwestycyjny - Autolokacja III, który opiera się na sześciomiesięcznej lokacie oprocentowanej stałą stopą procentową w wysokości 6,5 proc. w stosunku rocznym, a także lokatę senioralną oprocentowaną w wysokości 5,75 proc. w skali roku.

Prezes PKO BP poinformowała, że bank pracuje nad nową ofertą lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw.

"To jest odpowiedź na potrzeby jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich firm, które oczywiście chcemy w ten sposób wesprzeć. (...). Planujemy wprowadzić lokatę na nowe środki z progresywnym oprocentowaniem" - powiedziała. Maksymalna kwota ma wynieść 100 tys. zł.

"Banki jako instytucje zaufania publicznego mają szczególny obowiązek szybkiej reakcji na to, co się dzieje w gospodarce, po to, żeby zapewnić komfort i bezpieczeństwo swoim klientom" - podkreśliła Duda.

autor: Aneta Oksiuta