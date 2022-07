ZUS przygotował podsumowanie składek według stanu na 31 grudnia 2021 roku dla prawie 23,2 mln osób. Indywidualną informację można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Kto jeszcze nie ma konta w platformie, może je założyć w każdej chwili przez internet lub w placówce ZUS.

Jak wyjaśnia ZUS udostępniona informacja opisuje łączny stan konta emerytalnego na koniec 2021 roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek. Wskazuje też, jaką kwotę ubezpieczony zgromadził na dziedziczonym subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego. Informacja zawiera również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące.

ZUS przypomina, że osoby, które w zeszłym roku skończyły co najmniej 35 lat, dostają dodatkowo prognozę emerytury w kilku wariantach (tzw. hipotetyczną emeryturę). Ubezpieczony dowie się z nich, jakiej kwoty mógłby spodziewać się, odprowadzając składki średnio takie, jak w poprzednich latach i pracując do wieku emerytalnego. Inny wariant prognozy pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować, a emeryturę miał wyliczoną wyłącznie z dotychczasowych składek.

Jak zaznacza Zakład jest to tylko prognoza, która będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego emeryta.

ZUS przekazał informacje o stanie konta ubezpieczonego tylko elektronicznie, na PUE. Dostęp do swojego profilu można uzyskać, rejestrując się na platformie z użyciem podpisu elektronicznego (np. profilu zaufanego), internetowej bankowości, podczas e-wizyty w ZUS lub w lokalnej placówce ubezpieczyciela.

Informację o stanie konta i prognozę swojej emerytury można znaleźć na PUE w panelu "ubezpieczony". W menu po lewej stronie należy wybrać "Informacje o stanie konta", a potem "Informacja za 2021 r.".

Profil na PUE przyda się także do korzystania z bonu turystycznego, składania wniosku o świadczenia rodzinne i załatwiania wielu innych spraw w ZUS.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec