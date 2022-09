- Spadki na rynkach bardzo mocno uderzyły w klientów TFI. Jeszcze w połowie 2021 r. prawie 65 proc. aktywów funduszy detalicznych stanowiły obligacje, które zanotowały najgorszy okres w historii. Skala spadku aktywów w funduszach inwestycyjnych w Polsce należy do największych na świecie. Obecnie spadek aktywów funduszy detalicznych to już niemal 27 proc. od szczytu w maju 2021 r. Sytuację na rynku można porównać tylko do 2008 r., kiedy w trakcie kryzysu wywołanego kredytami subprime aktywa w funduszach detalicznych spadły o ponad połowę - mówi Michał Duniec, prezes Analiz Online.