Koszty opieki nad dziećmi na Cyprze i w Czechach również są wysokie, a rodziny są zmuszone wydawać średnio odpowiednio co najmniej 31 i 29 proc. swoich dochodów na opiekę nad dziećmi w pełnym wymiarze godzin. W Stanach Zjednoczonych koszty są nieco niższe (około jednej piątej pensji pary).

Warto jednak zauważyć, że w krajach, w których zasady świadczeń nie są ustalane na poziomie krajowym, ale raczej na poziomie regionu lub gminy, analitycy pozyskali dane, które odnoszą się do „typowego” przypadku, na przykład w stolicy.

Wykres statista.com opiera się na danych dla par 40-latków, które mają przeciętne zarobki i pracują w pełnym wymiarze godzin oraz mają dwójkę dzieci w wieku 2 i 3 lat. Analiza uwzględnia zarobki po potrąceniu zasiłków wychowawczych (zasiłki wychowawcze, ulgi podatkowe, ulgi w opłatach i podwyżki innych uprawnień do zasiłków).

Inne badanie przeprowadzone przez Business in the Community (BITC) pokazuje, że opieka nad dziećmi w Wielkiej Brytanii kosztuje rodziców jeszcze więcej, bo nawet 65 proc. wynagrodzenia

Według badań przeprowadzonych przez BITC, rodzice w Wielkiej Brytanii muszą zrezygnować z ponad połowy swojej pensji na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. W Anglii osoby dorosła ze średnią pensję płaci średnio 65 procent swojego wynagrodzenia za opiekę w pełnym wymiarze godzin dla dziecka w wieku poniżej dwóch lat. W Walii rodzice oddają do 63 procent swojej pensji, podczas gdy w Szkocji udział ten jest nieco niższy i wynosi 51 procent.

W przypadku dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat koszty są na poziomie około 71 funtów dla rodziców w Anglii w porównaniu do 73 funtów w Szkocji i Walii. To około 17 procent mediany zarobków dorosłych w Anglii i Szkocji oraz 19 procent w Walii. BITC czerpie dane z Coram Family and Childcare Survey 2022 oraz danych o dochodach z Biura Statystyk Narodowych.