"Wśród osób myślących pesymistycznie o przyszłości dominują kobiety oraz przedstawiciele pokolenia X (osoby w wieku 45-54 lat). Grupą, która jest najczęściej optymistycznie nastawiona do życia na emeryturze, jest ta, której najbliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Na myśl o emeryturze odczuwa nadzieję równie często co lęk (po 33% wskazań). Na pytanie o odczucia związane z życiem na emeryturze najtrudniej odpowiedzieć przedstawicielom pokolenia Z. Częściej jednak wskazują oni na lęk (32%) niż nadzieję (24%). Młodsi respondenci mają też najsłabszą wśród badanych grup znajomość produktów finansowych, pomagających w oszczędzaniu na emeryturę. Wynikać to może przede wszystkim z odległej perspektywy czasowej dzielącej młodych od czasu przejścia na emeryturę" - czytamy w komunikacie.

Prawie co trzeci Polak uważa, że będzie musiał pracować na emeryturze, żeby "związać koniec z końcem". 6 na 10 Polaków obawia się również pogorszenia swojego stanu fizycznego. Osoby w wieku 18-24 oraz 25-34 często boją się również utraty samodzielności oraz samotności, podkreślono.

Dwóch na trzech Polaków nie ma żadnych oszczędności na emeryturę. Wśród tej grupy dominują osoby z pokolenia Z. Zdecydowanie częściej posiadanie oszczędności deklarują badani, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiali z kimkolwiek o emeryturze. 24% z nich gromadzi oszczędności na emeryturę od dawna, a 18% dopiero zaczęło oszczędzać. W przypadku osób, które o emeryturze z nikim nie rozmawiały, jest to odpowiednio 15 i 10% badanych, podano w informacji banku.

"Jako główny powód braku oszczędności na emeryturę Polacy wskazują przede wszystkim niewystarczającą ilość pieniędzy (56%). Taka opinia jest najbardziej popularna wśród osób powyżej 35. roku życia. Połowa osób poniżej 24. roku życia twierdzi, że jest jeszcze za wcześnie na zbieranie na tak odległy cel. Jest to też grupa, która najczęściej wskazuje, że nie wie, jak mogłaby zacząć oszczędzać na emeryturę. Jednocześnie jedynie 7% Polaków wierzy, że w przyszłości 'państwowa' emerytura będzie dla nich wystarczająca" - czytamy dalej.

Trzech na czterech Polaków wskazuje, że nie orientuje się w ogóle lub słabo w instrumentach finansowych, które pomagają odkładać na emeryturę. Najniższy poziom wiedzy deklarują osoby w wieku 18-24 lat. Najwyżej swoją wiedzę oceniają z kolei badani powyżej 55. roku życia oraz respondenci, którzy rozmawiali o emeryturze w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Ta niska samoocena okazuje się trafna. Prawie 6 na 10 badanych nie jest w stanie samodzielnie podać przykładu produktu finansowego, który pomaga odkładać na emeryturę. Reszta najczęściej wskazuje na lokatę (10% respondentów), indywidualne konto emerytalne oraz pracownicze plany kapitałowe (po 7% odpowiedzi).

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 1 000 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 24-26 października 2022. Metoda: CAWI.

(ISBnews)