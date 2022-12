Reklama

Nie ma nic za darmo. Nawet kiedy chcesz sobie tylko obejrzeć wiadomości przy pomocy własnego telewizora, przechować jedzenie w kupionej za ciężkie pieniądze lodówce, wysuszyć włosy suszarką czy po prostu posłuchać radia – musisz za to zapłacić. Liczniki zużycia energii odmierzają bezlitośnie, ile jej właśnie wykorzystujesz. Zważywszy na wspomniane wyżej kolosalne ceny prądu – sesja ze zbyt długim modelowaniem włosów może cię wiele kosztować. Jak korzystać z życia i przedmiotów na prąd, żeby nie pójść z torbami?

Reklama

Oświetlenie w rozsądnych ilościach

Pierwszym punktem podróży ku niższym rachunkom za prąd niech będzie przyjrzenie się, w jaki sposób korzystasz ze sztucznego oświetlenia. Czy wszystkie żarówki w twoim domu są energooszczędne? Jeśli nie – wymień je. Zwracaj też uwagę, żeby zawsze gasić za sobą światło, kiedy wychodzisz z pomieszczenia. Twoim sprzymierzeńcem jest słońce – pomyśl o zaplanowaniu dnia tak, żeby maksymalnie wykorzystać jego światło. Czytając książkę do poduszki skorzystaj z lampki, nie potrzebujesz w tym celu czterożarówkowego, górnego oświetlenia. Jeśli potrzebujesz jasności przed twoim domem, postaw na sprzęt, który będzie się włączał dzięki czujnikom – i szybko wyłączał.

Oszczędzanie prądu: telewizor, ładowarka, wtyczki w kontaktach

Może to czas, żeby zastanowić się, czy aby na pewno potrzebujesz intensywnie użytkować wszystko, co elektryczne? Jeśli masz zwyczaj zasypiać przed telewizorem – spróbuj go zmodyfikować i np. przestawić się na audycje radiowe. Wyjdzie ci to na zdrowie i przy okazji trochę zaoszczędzisz. Jesteś pewien, że każda twoja skarpetka wymaga wyprasowania, a włosy trzeba suszyć nawet wtedy, kiedy nie planujesz wychodzić z domu? Twój komputer jest włączony 24 godziny na dobę? Wyłączaj go zawsze, kiedy z niego nie korzystasz. Nie przesadzaj z ładowaniem telefonu – kiedy bateria pokazuje 100 proc., nie ma szans, aby aparat „najadł” się na zapas. Pamiętaj też o wyjęciu wtyczek z kontaktów, wyłączeniu diod na rozwidlaczach i każdorazowym wyłączaniu sprzętów, których aktualnie nie używasz. Uruchamiaj tylko pełną pralkę czy zmywarkę i wybieraj energooszczędne programy. Kiedy wymieniasz jakieś urządzenie – pralkę, zmywarkę, lodówkę – wybieraj takie o najwyższej klasie energooszczędności.

Oszczędzanie prądu: gotowanie i pieczenie

Jeśli jesteś na etapie podejmowania decyzji, jaką płytę grzewczą zainstalować w kuchni, wybierz indukcyjną – jest najoszczędniejsza ze wszystkich. Gotując, dobieraj garnki do wielkości potrawy i używaj pokrywek. Jeśli podgrzewasz potrawę, przełóż do niewielkiego garnka tyle, ile potrzebujesz i dostosuj średnicę palnika do średnicy naczynia. Zamiast rozmrażać jedzenie w mikrofalówce, wyjmij je po prostu na noc z zamrażarki – rano będzie gotowe do spożycia. Kiedy chcesz sobie zrobić herbatę, wystarczy, że zagotujesz 300-400 ml wody, nie musisz tracić energii na zagrzanie całych dwóch litrów. Jeśli używasz piekarnika, nie zaglądaj do niego co 5 minut, żeby sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe.

Drobna przezorność wyjdzie ci na dobre

Umyj lodówkę, pozbywając się zalegającego lodu, który utrudnia jej chłodzenie. Nie wkładaj do niej ciepłego jedzenia – zużywa wtedy mnóstwo prądu. Oszczędzaj ogrzewanie (w innym tekście podpowiadamy, jak to robić). Bierz prysznic zamiast kąpieli, a do sprzątania używaj zimnej wody – jej zagrzanie to też nakład energii. Kiedy się myjesz, zmywasz naczynia itp., zakręcaj wodę za każdym razem, kiedy jej nie potrzebujesz, np., podczas namydlania włosów czy szorowania garnka.

Zmiana dostawcy prądu

Jeśli uważasz, że mimo mycia się w zimnej wodzie i czytania przy świeczce nadal płacisz zbyt duże rachunki za prąd, zastanów się nad zmianą dostawcy. W sieci dostępne są porównywarki cen prądu od różnych firm, być może opcja, z której aktualnie korzystasz, wcale nie jest najtańsza. Przyjrzyj się też swojemu trybowi życia – jest możliwe, że taryfa, którą wybrałeś, wcale nie jest dla ciebie optymalna. Jeśli kładziesz się spać bardzo późno, do końca korzystając z telewizora, oświetlenia, komputera, korzystniejsza może się okazać taryfa nocna. Prąd będzie wtedy nieco tańszy. Obowiązuje ona od 13.00 do 15.00 i od 22.00 do 6.00 rano. Istnieje także taryfa weekendowa. To dobra opcja także wtedy, kiedy prądochłonne czynności, takie jak odkurzanie, gotowanie, pranie czy zmywanie w zmywarce masz w zwyczaju planować właśnie na weekend. Jeśli masz lub planujesz założenie paneli fotowoltaicznych, zastanów się nad autokonsumpcją, czyli wykorzystywaniem wyprodukowanej energii elektrycznej na własny użytek.

Zła wiadomość jest taka, że wniosek o dodatek osłonowy można było składać tylko do 31 października. Dodatki miały być wypłacane w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia 2022 Rząd na razie nie przewiduje wypłaty takich dodatków w 2023 roku.

W tym roku, aby otrzymać dodatek, należało złożyć wniosek np. korzystając z elektronicznej platformy ePUAP. Przysługiwał on gospodarstwom jednoosobowym o dochodzie niższym niż 2100 zł na osobę i gospodarstwom wieloosobowym o dochodzie niższym niż 1500 zł na osobę. Jednoosobowe gospodarstwo mogło otrzymać 400 zł dodatku, 2-3-osobowe – 600 zł, 4-5-osobowe – 850 zł, a liczniejsze – 1150 zł.

(nab)