Jak wynika z badań eToro 72 proc. polskich respondentów planuje postawić noworoczne postanowienia na 2023 rok, z czego 40 proc. skupi się na celach finansowych (vs 34 proc. w 2022 roku). Wśród osób pragnących poprawić stan swoich finansów, najczęściej jako cel pojawia się oszczędzanie na ważny zakup (39 proc.) lub podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów (39 proc.). Z kolei 37 proc. chce lepiej radzić sobie z budżetem, a 35 proc. planuje zacząć inwestować w swoją przyszłość. Około 25 proc. zadeklarowało, że planuje więcej inwestować.

Kolejny rok może być trudniejszy

"Rok 2022 był dla naszych finansów trudny, a kolejny może być jeszcze trudniejszy. Nie dziwi zatem fakt, że postanowienia dotyczące finansów są jednymi z najważniejszych jakie podejmujemy. I jak widać nasze postanowienia są bardzo praktyczne, bo aż 39 proc. badanych deklaruje, że chciałoby podjąć dodatkową pracę, by poprawić swoje dochody. To dramatyczny dowód na to, jak inflacja drenuje nasze portfele obniżając realna wartość płac oraz naszych oszczędności. Dla wielu osób jednym sposobem na utrzymanie obecnego poziomu życia może być właśnie podjęcie dodatkowej pracy" - powiedział analityk rynkowy eToro Paweł Majtkowski, cytowany w komunikacie.

Badanie eToro wykazało, że 72 proc. respondentów planuje w nadchodzącym roku podjąć noworoczne postanowienie. Podczas gdy zdrowie i dobre samopoczucie są nadal na pierwszym miejscu, cele związane z fitnessem (24 proc. vs 26 proc. rok temu), hobby (24 proc. vs 27 proc. rok temu) lub samorozwojem (35 proc. vs 40 proc. rok temu) będą mniej popularne w nadchodzącym roku.

Badanie przeprowadzono wśród 2 000 dorosłych Polaków przez sieć inwestowania społecznościowego.