"37. edycja Deloitte Global State of the Consumer Tracker, przeprowadzona pod koniec listopada pokazuje, że nie zmienił się odsetek (32 proc.) ankietowanych Polaków deklarujących optymizm dotyczący możliwości poprawy ich kondycji finansowej w ciągu roku. Ogólna ocena sytuacji w ostatnich dwunastu miesiącach uległa jednak pogorszeniu. Tak uważa już 62 proc. respondentów – to o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z październikiem. Połowa ankietowanych (wzrost z 47 proc.) odkłada na później większe wydatki, a tylko 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.) poradziłaby sobie z nagłymi i znaczącymi wydatkami, których się nie spodziewała" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Zmienne podejście konsumentów do oceny dynamiki inflacyjnej

"W ostatnich edycjach badania Deloitte obserwujemy zmienne podejście konsumentów do oceny dynamiki inflacyjnej. Przez cały rok wskazania obaw dotyczących wzrostów cen oscylowały w Polsce w okolicach 80 proc., by w kwietniu, czerwcu i sierpniu sięgnąć nawet rekordowych 84 proc.. We wrześniu odsetek badanych Polaków deklarujących niepokój rosnącymi cenami gwałtownie spadł do 59 proc. i po chwilowym odbiciu do 67 proc. w październiku, teraz ponownie wynosi tylko 60 proc.. Pytanie, czy taki trend oznacza oswajanie się ze zmiennością inflacji, a tym samym, czy konsumenci rzeczywiście coraz mniej się jej obawiają" - powiedział partner, lider usług dla sektora finansowego Deloitte w Polsce Przemysław Szczygielski, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika, że w przypadku oczekiwań wzrostu cen w porównaniu z poprzednią edycją ankiety, respondenci rzadziej spodziewają się wzrostów cen w większości badanych kategorii produktów, poza alkoholami i wyrobami tytoniowymi, które wymienia trzy czwarte pytanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Spadki wskazań dotyczą paliw i domowych mediów

Największe spadki wskazań w kształtowaniu się procesów cenowych (po 4 pkt proc.) dotyczą paliw (do 79 proc.) oraz domowych mediów (do 83 proc.). O 1 pkt proc. zmalały deklaracje dotyczące cen artykułów spożywczych (do 86 proc.) oraz odzieży i obuwia (do 72 proc.), a o 2 pkt proc. do 80 proc. - usług restauracyjnych.

Ankieta wykazała, że na koniec listopada 62 proc. Polaków dostrzega pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu 12 miesięcy. Względem poprzedniego miesiąca nie zmienił się odsetek (32 proc.) ankietowanych deklarujących optymizm dotyczący możliwości poprawy ich kondycji finansowej w ciągu roku.

Najnowsza fala badania została przeprowadzona pod koniec listopada 2022 r. Była to 37. edycja przeprowadzona globalnie i 30., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 24 krajów, oprócz Polski, byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.