Jak widać na wykresie Downdetector.pl, pierwsze zgłoszenia dotyczące problemów z logowaniem do usług PKO BP pojawiły się ok. godziny 8:00 rano. Użytkownicy informowali o trudnościach m.in. z logowaniem do systemów IPKO, IKO czy Inteligo czy problemach z płatnościami Blikiem.

Bank informował wcześniej, że w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 0:00-6:00 będą trwały prace techniczne związane z przerwą w dostępności usług.

Mimo trwających problemów bank nie potwierdza awarii. Po godzinie 11:00 bank poinformował PAP, że wszystkie serwisy PKO BP działają już bez zakłóceń.

"Występowały przejściowe utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej i strony logowania do naszych serwisów. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Obecnie wszystkie serwisy działają bez zakłóceń" - przekazało PAP w poniedziałek PKO BP. Mimo zapewnień banku wciąż nie udaje się wejść na stronę główną PKO BP.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 431 mld zł. W 2022 r. bank wypracował 3,3 mld zł zysku. Spółka obsługuje 11,7 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. (PAP)