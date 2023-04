Reklama

Na początek dobra informacja – 1 marca limity te się zwiększyły. Ponadto nie wszystkie osoby są nimi objęte. Jak to wygląda w praktyce?

Kto może dorabiać i spać spokojnie?



Jeśli pobierasz emeryturę, ponieważ osiągnęłaś lub osiągnąłeś wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat), nie musisz się przejmować, że twoje „dorabianie na boku” zmniejszy świadczenie. Limity cię nie dotyczą.

Podobnie jest, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych lub wojskowych, ponieważ na skutek służby militarnej jesteś niezdolny lub niezdolna do wykonywania etatowej pracy. A także jeśli pobierasz rentę rodzinną po osobie, która znalazła się w takiej sytuacji.

Ile wynoszą nowe limity?

Sprawa dotyczy pozostałych rencistek i rencistów oraz osób, które skorzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Limity, o których mowa, wynoszą maksymalnie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał. W czwartym kwartale wyniosło ono 6733,49 zł brutto. Oznacza to, że od 1 marca emerytka lub rencista może zarobić miesięcznie nie więcej niż 4713,50 zł brutto miesięcznie, aby jej lub jego świadczenie pozostało bez zmian. To o 177 zł więcej niż miało to miejsce wcześniej.