Dochód do dyspozycji to kwota pieniędzy, którą osoba lub gospodarstwo domowe ma do wydania po odjęciu wszystkich niezbędnych kosztów i opodatkowania od ich całkowitego dochodu. Oznacza to, że dochód do dyspozycji jest kwotą, którą można przeznaczyć na zakup dóbr i usług, oszczędności lub inwestycje.

Aby obliczyć dochód do dyspozycji, należy od całkowitego dochodu odjąć wszystkie koszty stałe, takie jak podatki, składki ubezpieczeniowe społeczne, koszty utrzymania (takie jak czynsz, rachunki za media, jedzenie itp.), spłatę kredytów oraz inne wydatki obowiązkowe. Dochód do dyspozycji jest istotnym wskaźnikiem w analizie sytuacji finansowej i budżetowania osobistego lub gospodarstwa domowego, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą ilość pieniędzy, którą można przeznaczyć na różne cele i potrzeby.