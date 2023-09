W roku 2024 skumulowana wartość wydatków Polskiego budżetu na obronność wyniesie około 4 proc. PKB. To znacznie więcej niż średnia światowa, wynosząca 2,2 proc. PKB. Duża część z tych środków zostanie spożytkowana za zakup nowego uzbrojenia, niezbędnego w sytuacji rosnącego napięcia międzynarodowego w regionie i na świecie.

Europa dogania USA i Chiny

Geopolityczne napięcie na świecie wzrosło do poziomów nienotowanych od lat. Już od półtora roku trwa rosyjska inwazja na Ukrainie, cały czas utrzymuje się także napięcie na linii Waszyngton-Pekin. Efektem tej sytuacji są rosnące budżety wojskowe. W 2022 roku USA wydały na zbrojenia 3,5 proc. PKB. Za USA plasują się Chiny, z wydatkami rzędu 300 mld dolarów, stanowiącymi zaledwie 1,6 proc. PKB. Ocenia się, że Rosja wydała na wojsko 4,1 proc. PKB, choć te dane mogą być niedoszacowane. Widać wyraźne dysproporcje wydatków wewnątrz NATO, ponieważ kraje Unii Europejskiej wydały przeciętnie tylko 1,5 proc. PKB. Choć to w Europie zapowiedzi wzrostu wydatków są największe, niektóre oceny mówią, że w latach 2021-2026 europejskie wydatki na zbrojenia wzrosną o 65 proc.

Bezpieczeństwo uśpiło czujność

Wydatki zbrojeniowe na świecie są obecnie o 60 proc. niższe niż w latach 60-tych XX wieku, czyli w najgorszych latach Zimnej Wojny. Wtedy wydatki zbrojeniowe stanowiły ponad 6 proc. światowego PKB, a w USA było to nawet ponad 9 proc. PKB.

Nie tylko produkty zbrojeniowe

W ciągu ostatniego roku bardzo dobrze radzą sobie na giełdach spółki zbrojeniowe. Zwykle nawet lepiej niż szeroki rynek. Przez ostatnie 12 miesięcy, ITA ETF, skupiający firmy zbrojeniowe i lotnicze, zyskał 11,5 proc. W tym czasie S&P500 zyskał 12,2 proc., jednak jest to w dużym stopniu zasługa sektora technicznego i AI, sektory przemysłowe radziły sobie na giełdach gorzej. Wiele spółek przemysłu obronnego łączy w swojej ofercie zarówno produkty wojskowe jak i cywilne. Na przykład RTX Corp (RTX), produkuje systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot (Raytheon Missiles & Defense), jednocześnie jest także właścicielem Pratt & Whitney – producenta silników odrzutowych, również dla cywilnego lotnictwa. To właśnie problemy z silnikami Pratt & Whitney odpowiadają za sierpniową przecenę akcji RTX na giełdzie. Firma musi bowiem dokonać przeglądu aż 1200 takich silników, w które zostały wyposażone samoloty Airbus A320neo, a które mogą mieć wady materiałowe. Jednak wyniki sprzedaży produktów dla wojska są bardzo dobre. Wyniki za II kwartał 2023 pobiły oczekiwania analityków. Przychody spółki wzrosły o 12,3 proc. r/r do 18,32 mld dolarów, a kwartalny zysk netto wyniósł 1,33 mld dolarów.

Lockheed Martin (LMT), produkujący m.in. samoloty F-16 i F-35, także notuje dobre wyniki. W II kwartale, przychody spółki wyniosły o 8,1 proc. do 16,7 mld dolarów, przebijając oczekiwania analityków. Z uwagi na rosnący popyt na swoje produkty, firma podniosła prognozy na cały 2023 rok. Dodatkowe zamówienia wpływają także na wyniki firm zbrojeniowych z Europy takich jak Rheinmetall (RHM.DE), Dassault (DSY.PA), Leonardo (LDO.MI) i BAE (BA.L).

Paweł Majtkowski jest analitykiem eToro na polskim rynku

