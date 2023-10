Jak podano w badaniu, 44 proc. ankietowanych wybrałoby mieszkanie wykończone pod klucz niż nieruchomość jeszcze niewykończoną.

Polacy nie chcą wydawać dużo na wykończenie mieszkania

Dodano, że największa grupa respondentów, czyli 23 proc., najchętniej wydałaby na wykończenie i umeblowanie nowego mieszkania do 1 tys. zł na metr kwadratowy, 19 proc. od 1 tys. do 2 tys. zł na m kw., a 6 proc. od 2 tys. do 3 tys. zł na m kw., 5 proc. zaś wydałoby powyżej 3 tys. zł.

47 proc. respondentów przyznało, że nie wie jeszcze, ile pieniędzy będzie potrzebować na wykończenie i umeblowanie lokum.

Co piąty ankietowany wykona remont samodzielnie

Ankietowani zostali zapytani również o preferencje dotyczące sposobu wykończenia mieszkania: samodzielnie lub korzystając ze wsparcia ekipy budowlanej. 29 proc. zadeklarowało, że jeszcze nie podjęło decyzji, a 22 proc. planuje samodzielne wykończenie mieszkania, przy pomocy znajomych i rodziny.

18 proc. chce wykonać remont na własną rękę, ze wsparciem zatrudnionych podwykonawców, 13 proc. zaś zamierza skorzystać z usług firmy wykończeniowej, którą sami wybiorą, natomiast 7 proc. zadeklarowało chęć skorzystania z firmy wykończeniowej polecanej przez dewelopera. Z kolei 11 proc. respondentów zaznaczyło, że zamierza kupić mieszkanie, które już jest wykończone przez dewelopera (tzw. mieszkanie wykończone pod klucz).

Otodom Analytics przeprowadziła, na zlecenie Skanska Residential Development Poland, badanie, w którym zebrano 1004 ankiety na grupie nabywców na zaawansowanym etapie zakupu mieszkania. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta