Jesteśmy gotowi do realizacji świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Warto jednak pamiętać, że przed złożeniem wniosku do ZUS należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.