Nowa ustawa o świadczeniu wspierającym

Wprowadzony w 2013 roku zasiłek był formą wsparcia finansowego w wysokości 620 zł miesięcznie, dedykowaną osobom, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się członkami rodziny z niepełnosprawnością.

Od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z nowymi regulacjami, zasiłek ten nie będzie już przyznawany. Na mocy ustawy o świadczeniu wspierającym zostanie uruchomione nowe świadczenie wspierające wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem skorzystania będzie złożenie dwóch osobnych wniosków - jeden do WZON (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), drugi do ZUS.

Co dla obecnych beneficjentów? Aby zachować prawo do zasiłku opiekuńczego w 2024 roku, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie zasiłku do końca 2023 roku. Podobnie, w przypadku wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, możliwe jest dalsze korzystanie ze świadczenia. Jest to rozwiązanie przejściowe mające na celu ochronę praw nabytych dotychczasowych beneficjentów.

Świadczenie wspierające - jak złożyć wniosek?

Świadczenie wspierające, które ma zastąpić zasiłek opiekuńczy,będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Jest to świadczenie nowego typu przewidziane na nowych zasadach, a jego kwota ma być wyższa niż dotychczas.

W celu ubiegania się o świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością lub jej pełnomocnik musi złożyć odpowiedni dokument w ZUS. Istnieje kilka sposobów składania tego wniosku: za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez portal Emp@tia lub korzystając z bankowości elektronicznej.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest wcześniejsze przejście przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania decyzji ws. poziomu potrzebnego wsparcia.