Nowy próg świadczenia uzupełniającego

Reklama

Od marca bieżącego roku możemy spodziewać się wzrostu progu uprawniającego do pobierania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, który obecnie wynosi 2157,80 zł. Kluczowym czynnikiem wpływającym na ten wzrost jest rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent - to od niego zależy wysokość progu, który umożliwia korzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego. Informacje na temat rzeczywistego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent poznamy na początku lutego, wraz z informacją o realnych wartościach inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń z poprzedniego roku.

Komu przysługuje świadczenie?

Reklama

Świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500 plus dla seniora", nie jest zarezerwowane tylko dla osób starszych. Jeśli spełniasz poniższe kryteria, również możesz ubiegać się o dodatkowe wsparcie:

Jesteś pełnoletnim obywatelem Polski zamieszkującym w kraju lub posiadasz prawo pobytu w Polsce.

Jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, co zostało potwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy.

Nie możesz otrzymywać emerytury ani renty, zasiłku stałego lub zasiłku okresowego.

Jeśli otrzymujesz emeryturę, rentę lub inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, również możesz ubiegać się o świadczenie wynoszące 500 zł netto (na rękę), jednak musisz spełnić określone kryteria dochodowe - suma dochodów oraz innych świadczeń państwowych nie może przekroczyć 1657,80 zł brutto. W przypadku kiedy suma wszystkich przyznanych świadczeń jest wyższa niż ta kwota, ale nie przekracza 2157,80 zł brutto, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie zmniejszona odpowiednio o kwotę przyznawanych świadczeń.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS. Można to zrobić samodzielnie, poprzez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub opiekuna faktycznego. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN jest dostępny na stronie www.zus.pl. Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentacji, zawierającej orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pamiętaj, że osoby otrzymujące świadczenie są zobowiązane do informowania ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość. Jest to kluczowy aspekt, który pozwala na prawidłowe naliczanie świadczenia.